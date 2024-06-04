Лесопромышленная группа «Свеза» выступила партнером в организации выставки Русского музея, посвященной предпринимателям и меценатам России XVIII — начала XX века. Уникальную коллекцию портретов купеческих династий представят зрителям в дни проведения Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Выставка «Для Славы Всероссийской. Предприниматели и меценаты в России XVIII — начала XX веков» откроется 6 июня в Мраморном дворце. Петербуржцы и гости города смогут увидеть портреты купеческих династий Строгановых, Демидовых, Яковлевых авторства Григория Угрюмова, Алексея Венецианова, Бориса Кустодиева и других русских живописцев.
Кроме того, экспозицию дополнят произведения декоративно-прикладного искусства и большим количеством предметов нумизматики: жетонами, акциями, векселями, облигациями, квитанциями, расчетными листами, паевыми свидетельствами. Всего на выставке будет представлено более 200 экспонатов.
Выставка включена в культурную программу 27-го Петербургского экономического форума.