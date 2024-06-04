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Питерец.ру » Культура » Выставка «Для Славы Всероссийской. Предприниматели и меценаты в России XVIII — начала XX веков»

Выставка «Для Славы Всероссийской. Предприниматели и меценаты в России XVIII — начала XX веков»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
sveza.ru
Русский музей при участии «Свезы» покажет на ПМЭФ портреты известных купцов

Лесопромышленная группа «Свеза» выступила партнером в организации выставки Русского музея, посвященной предпринимателям и меценатам России XVIII — начала XX века. Уникальную коллекцию портретов купеческих династий представят зрителям в дни проведения Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

Выставка «Для Славы Всероссийской. Предприниматели и меценаты в России XVIII — начала XX веков» откроется 6 июня в Мраморном дворце. Петербуржцы и гости города смогут увидеть портреты купеческих династий Строгановых, Демидовых, Яковлевых авторства Григория Угрюмова, Алексея Венецианова, Бориса Кустодиева и других русских живописцев.

Кроме того, экспозицию дополнят произведения декоративно-прикладного искусства и большим количеством предметов нумизматики: жетонами, акциями, векселями, облигациями, квитанциями, расчетными листами, паевыми свидетельствами. Всего на выставке будет представлено более 200 экспонатов. 

«На протяжении многих лет «Свеза» поддерживает деятельность Государственного Русского музея, считая это важным аспектом своей социальной ответственности. Партнерство позволяет не только сохранять наше культурное наследие, но и внедрять социальные и образовательные программы, которые способствуют развитию общества и являются инвестицией в будущее», — прокомментировала Валентина Лихачева, директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию компании «Свеза».

Выставка включена в культурную программу 27-го Петербургского экономического форума.  

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