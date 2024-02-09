В музее Эрарта открылась выставка Эрарта Премия — 2024

С 9 февраля по 9 июня в Большом зале Эрарты проходит выставка соискателей Премии: состав участников из 40 художников был сформирован музеем на основании открытого приема заявок. Эрарта Премия — единственная в истории художественная премия, которая присуждается по результатам зрительского голосования, а не по решению узкого совета специалистов. В экспозиции представлены живопись, графика, скульптуры, фотографии, инсталляции и произведения других направлений современного искусства.

Впервые масштабный проект состоялся в 2023 году: тогда общий призовой фонд Премии составил 3,2 миллиона рублей и был поделен между 10 авторами-лауреатами (2,5 миллиона рублей) и активными зрителями (700 000 рублей). В 2024 году появилось гарантированное вознаграждение для всех участников, которое зависит от занятого ими места.

Первый тур голосования уже начался и продлится до 17 марта. По его результатам будет сформирован список из 25 авторов, работы которых пройдут во второй тур: он начнется 18 марта и завершится 25 апреля. Затем только 10 работ из оставшихся 25 перейдут в третий тур, чтобы побороться за гран-при. Каждый голос очень важен для художников: поддержав понравившуюся работу, зрители дают шанс ее автору пройти дальше и получить большее вознаграждение.

Итоги Эрарта Премии — 2024 будут подведены 6 июня на финисаже проекта. Оставайтесь на связи, чтобы не пропустить важные новости!