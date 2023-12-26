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Питерец.ру » Культура » На Рождественском концерте в Эрмитаже прозвучит Бах

На Рождественском концерте в Эрмитаже прозвучит Бах

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Большом Итальянском просвете Эрмитажа состоится необычный Рождественский концерт

5 января в Большом Итальянском просвете Эрмитажа состоится необычный Рождественский концерт – камерный оркестр «Дивертисмент» в программе «В каждой музыке только Бах» исполнит для вас Третий и Шестой Бранденбургские концерты Иоганна Себастьяна Баха.

«Бах - это праздник и радость. Бах - это пища для ума и духа. Бах - это красота математики и математика красоты. Бах - это абсолютное, космическое совершенство. Бах - это восьмое чудо света. Бах - это все мы. Бах - это всё» - говорит художественный руководитель «Дивертисмента» Илья Иофф. Шесть Бранденбургских концертов явились самым широким и совершенным выражением баховского оркестрового стиля. Эта знаменитая серия написана была в Кётене, вероятно, около 1721 года для маркграфа Христиана Людвига Бранденбургского, в нотах которого и были найдены посмертно баховские партитуры с куртуазно-учтивым посвящением на французском языке. Название, данное Бахом своему произведению, гласит: «Шесть концертов. С несколькими инструментами» (очевидно, здесь подразумевались концертирующие). При жизни композитора этот ныне прославленный opus, вероятно, так и не был исполнен. Автографы хранятся теперь в Музыкальном отделе Берлинской государственной библиотеки.

В истории немецкой и мировой музыки роль Бранденбургских концертов огромна. Вряд ли какое другое из произведений Баха, за исключением Хорошо темперированного клавира и Хроматической фантазии, так смело и ясно направлено в будущее. Значение концертов, помимо их неувядаемой, вечно молодой художественной красоты, заключается в той роли, какую они сыграли в истории музыкального искусства. На пути, ведущем от инструментальной музыки начала XVIII века к симфониям венских классиков, шесть Бранденбургских концертов, с их образным строем и многогранным развитием, синтезирующим приемы эстетически-совершеннейших гомофонных и полифонических жанров эпохи, — это целый исторический этап.

Камерный оркестр «Дивертисмент» был создан в 1990 году. Единство музыкантской школы и верность петербургским камерным традициям позволили коллективу сразу заявить о себе сначала в родном городе, а впоследствии и за его пределами. «Самый креативный из академических» — так называет его обожающая критика. Несмотря на традиционный «консервативный» формат (в составе только струнные инструменты), оркестр не ограничивает свой репертуар какими-либо стилистическими или жанровыми рамками. В концертных программах оркестра можно услышать и музыку эпохи барокко, и шедевры классицизма, и аргентинское танго, и академическую музыку XX-XXI веков, и third-stream. Благодаря такой универсальной «всеядности», репертуар коллектива поистине огромен. В концертных программах «Дивертисмент», как правило, можно услышать сочинения, принадлежащие совершенно различным стилям и эстетикам, композиторы часто пишут музыку для «Дивертисмента»: от минимализма и новой красоты до алеаторики.

Начало в 21:00. Билеты - https://maxitiket.ru/buy-ticket/drugoe/bolshoy-italyanskiy-prosvet-ermitazh/v-kazhdoy-muzyke-tolko-bakh/20240105_210001-4689339/

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