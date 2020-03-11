10 апреля в петербургском Планетарии пройдет премьера мультимедийного песочного шоу с оркестром — «Песок и звезды».

Под бессмертные музыкальные шедевры Чайковского, Вивальди, Моцарта, исполненные струнным оркестром, на огромном экране над сценой планетария будут спроецированы живые сказочные картины из песка.

Зрители увидят удивительные истории о Петербурге, рассказанные песком и анимацией. А над их головами на огромном куполе будут лететь кометы, рождаться и умирать созвездия, пока темноту зрительного зала заполнит музыка и бескрайний космос.

Светлые, мрачные, торжественные, суровые и комические истории о северной столице оживут на глазах у зрителей. Музыка великих композиторов в живом исполнении создаст фантастическую атмосферу и перенесет слушателей в противоречивое прошлое Петербурга.

На концерте «Песок и звезды» вы сможете расширить пределы восприятия прекрасного и оказаться в центре удивительных событий, рассказанных русскими писателями и поэтами, насладиться чувственным звучанием бессмертной музыки и заново открыть для себя фантастический город на Неве.

10 апреля | Песок и звезды | Санкт-Петербургский Планетарий

Билеты на сайте: Roof Cinema