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Питерец.ру » Культура » Премьера мультимедийного песочного шоу с оркестром — «Песок и звезды»

Премьера мультимедийного песочного шоу с оркестром — «Песок и звезды»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
В петербургском Планетарии пройдет премьера мультимедийного песочного шоу с оркестром — «Песок и звезды»

10 апреля в петербургском Планетарии пройдет премьера мультимедийного песочного шоу с оркестром — «Песок и звезды».

Под бессмертные музыкальные шедевры Чайковского, Вивальди, Моцарта, исполненные струнным оркестром, на огромном экране над сценой планетария будут спроецированы живые сказочные картины из песка.
Зрители увидят удивительные истории о Петербурге, рассказанные песком и анимацией. А над их головами на огромном куполе будут лететь кометы, рождаться и умирать созвездия, пока темноту зрительного зала заполнит музыка и бескрайний космос.

Светлые, мрачные, торжественные, суровые и комические истории о северной столице оживут на глазах у зрителей. Музыка великих композиторов в живом исполнении создаст фантастическую атмосферу и перенесет слушателей в противоречивое прошлое Петербурга.

На концерте «Песок и звезды» вы сможете расширить пределы восприятия прекрасного и оказаться в центре удивительных событий, рассказанных русскими писателями и поэтами, насладиться чувственным звучанием бессмертной музыки и заново открыть для себя фантастический город на Неве.

10 апреля | Песок и звезды | Санкт-Петербургский Планетарий
Билеты на сайте: Roof Cinema

Источник: Roof Cinema
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