10 ноября в музее современного искусства АРТМУЗА открывается коллективная выставка Мастерской ЛЕГА «М. – СПб.». Прочувствовать вибрации московской художественной школы и познакомиться с художниками удастся на вернисаже 16 ноября.

Мастерская ЛЕГА – немного тайная выставочная площадка Москвы, собравшая круг художников-единомышленников по принципу «чудесного содружества». Выставка «М. – СПб.» объединит множество художников Мастерской и, соответственно, широкую гамму направлений – от академического фигуратива до супрематической абстракции, от интеллектуально-литературствующей «концептуальщины» до стихийно-эмоциональной «экспрессивщины».

Экспозиция включает живопись, графику и скульптуру, условно сгруппированных по четырем основным сериям. В «Чудесах топологии» всякий пространственный объект преображён относительно банальности, а сама окружающая либо воображаемая действительность выглядит зрительным аттракционом, исполненным смыслов и переживаний. В серии «Анатомический гротеск» художники преобразуют – вплоть до деформации и деструкции – образы тела, нарушают нормы телесности, принятые в «нормальной» культуре с её идеалами красоты и стереотипами благопристойности. Направление «Мусор как искусство» наполнено предложениями по утилизации и переработке цивилизационного мусора путем переосмысления и включения его в ценностную структуру современной культуры. А «Экстремальный пленэр» – своего рода приключение, где во главе угла стоит выбор небанальных, малоэстетичных, случайных видов для запечатления, неудобных и даже рискованных условий работы, использование нетрадиционных, подчас спонтанных техник, материалов и приёмов изо-отображения наблюдаемой реальности.

Творческое объединение ЛЕГА – это экспериментальный проект московской художницы Елены Вечериной, объединяющий галерею, мастерскую и лекторий, в которых каждый может приобщиться к искусству, продемонстрировать собственные работы и поучаствовать в лекциях и обсуждениях.

Выставка «М. – СПб.» Мастерской ЛЕГА продлится в АРТМУЗЕ до 6 февраля. Вернисаж пройдет 16 ноября в 19:00.

Куратор Марина Гуревич