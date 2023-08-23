Магия якутской песни зарядит энергией и наполнит радостью сердца петербуржцев

26 августа 2023 года в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» пройдет творческий вечер и мастер-класс на тему целительных свойств голоса как звуковой вибрации якутской певицы, актрисы театра и кино Валентины Романовой.
Творческий псевдоним Валентины – Чыскыырай, в переводе с якутского – голос, летящий ввысь. Чыскыырай одна из самых узнаваемых фигур в культурном мире Якутии.
На мастер-классе Чыскыырай научит вас правильно дышать, эмоционально разряжаться, а также направит на путь голоса.
Мероприятие пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
Время проведения: 15:00 – 16:00. Вход свободный. 0+
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