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Питерец.ру » Культура » Магия якутской песни зарядит энергией и наполнит радостью сердца петербуржцев

Магия якутской песни зарядит энергией и наполнит радостью сердца петербуржцев

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
Магия якутской песни зарядит энергией и наполнит радостью сердца петербуржцев

26 августа 2023 года в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» пройдет творческий вечер и мастер-класс на тему целительных свойств голоса как звуковой вибрации якутской певицы, актрисы театра и кино Валентины Романовой.

Творческий псевдоним Валентины – Чыскыырай, в переводе с якутского – голос, летящий ввысь. Чыскыырай одна из самых узнаваемых фигур в культурном мире Якутии.

На мастер-классе Чыскыырай научит вас правильно дышать, эмоционально разряжаться, а также направит на путь голоса.

Мероприятие пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Время проведения: 15:00 – 16:00. Вход свободный. 0+

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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