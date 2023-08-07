Выставка «Идеальный момент»

Член Творческого союза художников России и Национальной ассоциации профессионалов фотоиндустрии, Сергей Толмачев родился и вырос в Москве. Он известен как основоположник направления под названием liquid art. Это авторский метод фотографии, подразумевающий макросъемку капель воды с использованием высокоскоростного оборудования. Работы Сергея Толмачева представлены в частных коллекциях в России, США, Австралии и Германии.

Сергея Толмачева можно смело назвать абсолютным творцом своих произведений — они являются результатом не обработки в фоторедакторах, как может показаться на первый взгляд, но долгого и кропотливого труда. Подобно скульптору он полностью самостоятельно, с нуля создает те «всплески», которые впоследствии мастерски запечатлевает на снимках. На то, чтобы придать каждой капле определенную форму, автор отводит многие часы, а чтобы после поймать идеальный кадр, десятки раз нажимает на кнопку спуска затвора. В результате этой работы вода на снимках Сергея, как отмечает он сам, «трансформируется в причудливые растения, психоделические грибы, фантастических морских медуз, бабочек, будто бы вышедших из красочных сновидений и на долю секунды застывших для снимка». Однако Толмачев — не только фотограф-скульптор, но и инженер. Оборудование, необходимое для «превращения» капель воды в полноценные скульптуры (а это многочисленные крепления, контейнеры, специальные насадки и прочее), он создает самостоятельно, в том числе с использованием 3D-принтера. Подобно тому, как шеф-кондитер на кухне ресторана создает кулинарные шедевры, Сергей Толмачев придумывает новые «рецепты» своих произведений. Используя акриловые краски, натуральные красители, загустители и гелевые светофильтры, он создает снимки, на которых вода застывает, как карамельные леденцы.

Сергей Толмачев. Идеальный момент

Даты проведения выставки: 9 августа 2023 —5 ноября 2023

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург