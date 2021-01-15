В Петербурге в клубе "Мачты" выступит Арина Фауль

15 января в клубе "Мачты" выступит Арина Фауль. Первый за последние два года концерт полным составом: 11 человек на сцене, взрывной фанк, лиричный нео-соул и ваши танцы!

За 2 года фанки-соул проект успел собрать солд-аут в Императорском Александринском театре, выступить на ключевых джаз и поп-фестивалях (JAZZ ACROSS BORDERS, ZAVTRA fest) и стартовать на запись дебютного альбома!

Арина представит обновленную программу, а также дуэты со специальными гостями - Хасаном Рахимом, Элиной Духовной и Даниэлой Фанэлли.

Проект стартовал почти оркестровым составом: «Я выросла в биг-бэнде отца и любовь к духовым - в моей крови»,- рассказывает солистка, Арина Фауль.

Сейчас проект не назовешь чисто фанковым. Вокал Фауль дерзко и мощно выдает энергию джаз-рока, а яркие духовые только подчеркивают этот напор.

Новый материал - это все та же роковая подача, куча энергии, импровизации…но уже больше мелодизма.

Место проведения: клуб "Мачты" Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40Е / Территория «Севкабель Порт»