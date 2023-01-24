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Питерец.ру » Культура » Выставка «Киберреализм»

Выставка «Киберреализм»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
«Триумвират»: кибербудущее в нашем настоящем

С 7 февраля музей современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ приглашает на новую выставку «Киберреализм» от творческой группы «Триумвират».

«Триумвират» - это трио молодых художников из Санкт-Петербурга: Ника Полякова, Роман Рубцов и Иван Кириллов, которых объединяют общие идеи и художественные предпочтения.

В основе их работ лежит переосмысление будущего, выход за пределы человеческого/животного сознания и преобразование людей в нечто новое с помощью технологий и научных достижений. Отсюда строгая геометрия форм и линий, выдержанная цветовая палитра

«Киберреализм» - попытка понять, что такое будущее, в которое мы переносимся сегодня с помощью технологий. Это не просто выставка, это целое путешествие: каждый посетитель почувствует себя исследователем, открывающим новые миры, и возможно, даже прикоснётся к тайнам мироздания.

«Киберреализм» - маленькое окно в мир за гранью, которую мы вот-вот перейдём.

В своём будущем мы можем выбирать не только место, время и обстоятельства, но и самих себя. Мы с вами - всего лишь отражения наших близких, которые живут с нами в одной реальности, лишь отголоски прошлых себя, - с каждым днём узнаём что-то новое и учимся на собственных ошибках. Но куда нас это приведёт? Ответить сложно, но можно поразмышлять и дать волю фантазии, что и предлагает сделать своим гостям музей АРТМУЗА.

Выставка «Киберреализм» продлится до 9 апреля; вернисаж состоится 8 февраля, в 19.00.

Как и на все выставки музея, вход свободный.

Источник: АРТМУЗА
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