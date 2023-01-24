1 февраля в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается изящнейшая выставка Елены Воскобоевой «Пустой Отель в Раю».
Елена Воскобоева – художник-график широкого профиля.
Она равно успешно применяет акватушь, ручные техники печати, экспериментирует с отпечатками растений и случайно найденных предметов. Именно флоро- и монотипия станут лейтмотивом предстоящей экспозиции.
Елена Воскобоева родилась на берегу Чёрного моря.
Окончила художественную школу им. С. Эрзя и Школу ландшафтного дизайна А.Толоконникова.
Возможно, именно там она и приобрела то самое потустороннее знание о мире растений, которое несёт в наш мир.
Сегодня Елена живёт в Санкт-Петербурге; с 2012 года является членом Санкт-Петербургского Творческого союза художников IFA.
Пространство мастерской она делит с арт-группой «Улицы Декабристов», объединяющей живопись и рок-музыку, профессиональный театр и современную поэзию.
Елена и сама ̶ бас-гитарист панк-авангард-оркестра «Огурцы всмятку».
Всё это привносит особые акценты в её творчество.
В 2021 году, благодаря знакомству с Дмитрием Шагиным, у Воскобоевой появилась возможность работать в митьковской творческой мастерской на офортном станке художника Арефьевского круга Рихарда Васми и перейти на большеформатную печатную графику.
Выставка Елены Воскобоевой «Пустой Отель в Раю» продлится до 3 апреля.
Вернисаж состоится 3 февраля, в 19.00.
Как и на все выставки музея, вход свободный.