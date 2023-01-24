1 февраля в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается изящнейшая выставка Елены Воскобоевой «Пустой Отель в Раю».

«Эта история про одиночество, про поиск своего места, близкой души, про воспоминания из детства, когда я целыми днями разглядывала травинки, листики, камушки, веточки и мечтала…. все эти образы вернулись ко мне, превращаясь на бумаге в новую реальность, отражая внутренний и внешний ландшафт переживаний».

Елена Воскобоева – художник-график широкого профиля.

Она равно успешно применяет акватушь, ручные техники печати, экспериментирует с отпечатками растений и случайно найденных предметов. Именно флоро- и монотипия станут лейтмотивом предстоящей экспозиции.

«В мастерской, перед станком – там, перед ним, с охапкой листьев, веток или ворохом чужих забытых вещей... я понятия не имею, что должна сделать, и даже если бы представляла себе, - я чувствую, что это должно прийти – это похоже на гипноз, я смотрю и смотрю, и вдруг что-то начинает складываться… неодушевлённые предметы становятся человечными и выразительными, со своим собственным характером, настроением…; фигуративное и нефигуративное удерживают баланс в странном мерцании», - приоткрывает автор завесу мистического процесса творчества.

«Я начинаю с нуля, с поиска истории, которая остаётся недосказанной, неочевидной; я представляю ситуацию, которой не существует, я стираю пространство, чтобы изобрести другое, я меняю цвет, форму. Я жду, чтобы увидеть то, чего не могу вспомнить».

Елена Воскобоева родилась на берегу Чёрного моря.

Окончила художественную школу им. С. Эрзя и Школу ландшафтного дизайна А.Толоконникова.

Возможно, именно там она и приобрела то самое потустороннее знание о мире растений, которое несёт в наш мир.

Сегодня Елена живёт в Санкт-Петербурге; с 2012 года является членом Санкт-Петербургского Творческого союза художников IFA.

Пространство мастерской она делит с арт-группой «Улицы Декабристов», объединяющей живопись и рок-музыку, профессиональный театр и современную поэзию.

Елена и сама ̶ бас-гитарист панк-авангард-оркестра «Огурцы всмятку».

Всё это привносит особые акценты в её творчество.

В 2021 году, благодаря знакомству с Дмитрием Шагиным, у Воскобоевой появилась возможность работать в митьковской творческой мастерской на офортном станке художника Арефьевского круга Рихарда Васми и перейти на большеформатную печатную графику.

Выставка Елены Воскобоевой «Пустой Отель в Раю» продлится до 3 апреля.

Вернисаж состоится 3 февраля, в 19.00.

Как и на все выставки музея, вход свободный.