Подведены итоги всероссийского конкурса ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!

«Победили все!», — так неожиданно завершился конкурс, который среди российских художников проводил музей АРТМУЗА. По условиям, в основе каждой конкурсной работы должна лежать жизнеутверждающая история — пример упорства, силы, веры в себя и в лучшее.

Руководство музея признаётся, что они не смогли выделить кого-либо, посчитали неуместным занижать значимость откровений и переживаний, противопоставлять истории друг другу.

Поэтому победила дружба, и по решению директора АРТМУЗЫ, удвоенный призовой фонд вместе с огромным зарядом положительной энергии, собранной со всей страны, отправляется российским солдатам на передовую. Им, как никому другому, надо сейчас верить, что «всё будет хорошо».

А право всё-таки определить самую жизнеутверждающую работу и историю решено передать посетителям музея, с помощью народного голосования. Чтобы все желающие успели высказать своё мнение, выставку в АРТМУЗЕ продлили до конца марта.