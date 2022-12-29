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Питерец.ру » Культура » Подведены итоги всероссийского конкурса ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!

Подведены итоги всероссийского конкурса ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
22 декабря подведены итоги всероссийского конкурса ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!!

«Победили все!»,  — так неожиданно завершился конкурс, который среди российских художников проводил музей АРТМУЗА. По условиям, в основе каждой конкурсной работы должна лежать жизнеутверждающая история — пример упорства, силы, веры в себя и в лучшее.

Руководство музея признаётся, что они не смогли выделить кого-либо, посчитали неуместным занижать значимость откровений и переживаний, противопоставлять истории друг другу.

Поэтому победила дружба, и по решению директора АРТМУЗЫ, удвоенный призовой фонд вместе с огромным зарядом положительной энергии, собранной со всей страны, отправляется российским солдатам на передовую. Им, как никому другому, надо сейчас верить, что «всё будет хорошо».

А право всё-таки определить самую жизнеутверждающую работу и историю  решено передать посетителям музея, с помощью народного голосования. Чтобы все желающие успели высказать своё мнение, выставку в АРТМУЗЕ  продлили до конца марта.

Источник: АРТМУЗА
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