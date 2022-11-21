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Питерец.ру » Культура » В Гатчине представили спектакль о трагедии 214 детей-инвалидов Ейского детского дома, погибших от рук фашистских оккупантов

В Гатчине представили спектакль о трагедии 214 детей-инвалидов Ейского детского дома, погибших от рук фашистских оккупантов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В Гатчине представили спектакль о трагедии 214 детей-инвалидов Ейского детского дома, погибших от рук фашистских оккупантов

«От имени погибших»: в Гатчине представили спектакль о трагедии 214 детей-инвалидов Ейского детского дома, погибших от рук фашистских оккупантов в октябре 1942 года.

Эта трагедия стала широко известна не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, прежде всего, благодаря документальной повести Леонида Дворникова «От имени погибших», впервые изданной Ейским музеем в 2016 году. 

Автор книги — один из воспитанников Ейского детдома, чудом избежавший гибели в душегубке. По материалам книги были сняты многочисленные телевизионные программы, документальные фильмы, проведены акции, конференции и форумы в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности».

Документальная повесть легла в основу создания спектакля, режиссером которого является Елена Ермакова.

Справка

С началом первых военных действий в Крыму на Кубань были эвакуированы около 300 воспитанников Симферопольского детского дома и их воспитателей. Все они были размещены в городе Ейске. Однако уже в августе 1942 года в Ейск вторглись немецко-фашистские захватчики. За время оккупации нацистами были арестованы и казнены тысячи мирных жителей.

9 октября в 6 часов вечера к дому, где жили дети-инвалиды, эвакуированные из Симферополя, подъехали три грузовые машины, в которые насильно бросили воспитанников. Тех, кого не удалось погрузить, забрали на следующий день. Ребят вывезли в сторону Широчанского хутора в 3,5 км от Ейска. Все они погибли от отравления — грузовики оказались «душегубками». Всего немецкими карателями были убиты 214 детей в возрасте от 6 до 14 лет. Их тела были обнаружены лишь после освобождения региона в 1943 году.

Источник: Администрация Ленобласти
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