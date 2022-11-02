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Питерец.ру » Культура » Коллектива театра «БиМАрт» из Шлиссельбурга завоевал Гран-при областного фестиваля «Театральная осень-2022»

Коллектива театра «БиМАрт» из Шлиссельбурга завоевал Гран-при областного фестиваля «Театральная осень-2022»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Коллектива театра «БиМАрт» из Шлиссельбурга завоевал Гран-при областного фестиваля «Театральная осень-2022»

Коллектива театра «БиМАрт» из Шлиссельбурга завоевал Гран-при областного фестиваля «Театральная осень-2022» за пушкинскую «Сказку о попе и работнике его Балде».

Диплом Лауреата I степени за «Лучшую режиссуру» получила руководитель коллектива театра «Мозаика» из деревни Войсковицы Гатчинского района за спектакли «Жила-была Гусеничка», «Любопытный слоненок» и «Портреты». При этом постановка «Портреты» получила Диплом Лауреата III степени за «Лучшее музыкальное оформление».

В номинации «Лучший музыкальный спектакль» дипломом Лауреата I степени награждён коллектив музыкального театра «Весёлый балаганчик» из поселка Ульяновка  Тосненского района за спектакль-мюзикл «Маленькая колдунья». «Лучшим актерским ансамблем» и Лауреатом II степени признана бокситогорская студия эстрадной миниатюры «Театр праздника». Диплом Лауреата III степени за «Лучшую сценографию» получил  детский музыкальный театр из Выборга, который представил музыкальный спектакль «Все мыши любят сыр».

Специальный приз жюри присужден Никитину Владиславу за роль Волка и Кузнецовой Лидии за роль Зайца в экспериментальном спектакле «По зеленым волнам океана» самодеятельного коллектива ТЮЗа «Кураж» из Луги, а также спектаклю «Девочки с Васильевского острова» в исполнении артистов театральной студии «Люди и куклы» из Всеволожска.

Всего в конкурсе приняли участие 23 театральных коллектива из 14 районов Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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