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Питерец.ру » Культура » Заслуженный артист России Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области

Заслуженный артист России Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области

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35
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
profile.ru
Исполнителю множества главных ролей в фильмах и сериалах было 56 лет.

Шокирующей новостью 20 сентября можно назвать известие о гибели Сергея Пускепалиса. Актёр находился в попавшем в ДТП на автодороге М8 «Холмогоры» автомобиле «Форд». В результате столкновения с грузовиком вместе с Пускепалисом погиб водитель микроавтобуса (переделанного из инкассаторского автомобиля).

«Питерец.ру» с полным правом может назвать Пускепалиса одним из самых известных актёров современной России. Ученик Петра Фоменко, Пускепалис очень много снимался в кино начиная с первой роли в фильме уроженца Ленинграда Алексея Учителя «Прогулка» (2003). Среди ролей Пускепалиса можно выделить фильмы «Как я провёл этим летом» (2010), «И не было лучше брата» (2011), «Метро» (2012), «Ледокол» (2016), сериалы «Жизнь и судьба» (2012), «Крик совы» (2013), «Большие деньги» (2016), «Алекс Лютый» (2019) и несколько сезонов «Шифра».

Пускепалис был также главным режиссером ярославского Театра драмы имени Фёдора Волкова. Звание заслуженного артиста РФ Пускепалису было присвоено ещё в прошлом веке – в 1999 году.

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