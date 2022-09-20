Конкурс стихов «Кубок Охты»

Вы пишете странненькое или просто непризнанный автор? Вам неинтересны «слёзы»-«берёзы» и у вас широкий взгляд на поэзию? Борис Рыжий, Дмитрий Пригов, Аркадий Драгомощенко вызывают у вас чувство неподдельного респекта? Тогда наш конкурс точно для вас!

Принимаем заявки от авторов 18-37 лет, не состоящих в официальных творческих союзах. Для участия необходимо заполнить гугл-форму: https://forms.gle/A4MeSpvs2Qdo8NTe6

Сделать это нужно до 26 сентября. После чего все работы будут отсмотрены непредвзятым жюри. Вышедшие в финал смогут побороться за призовые места и прочитать свои стихи вживую в Маяковке!

Победителей ждут традиционные и оригинальные подарки, почет, уважение и слава в веках (последние три пункта не гарантируются).

На финал приглашаем зрителей: ценителей рифм, постиронии, экспериментальной поэзии и просто слушателей, чтобы провести время (по возможности культурно) и, конечно, поддержать авторов.

Регистрация для зрителей: https://oxta8.timepad.ru/event/2172792/

Ведущие мероприятия — сотрудники библиотеки «Охта-8» Антон Володин и Иван Чернышов.

Место проведения финала: Библиотечный центр «Охта-8», адрес: Большеохтинский проспект, дом 8 (м. Новочеркасская).

Подробности в группе VK: https://vk.com/bigoxta8

1 октября, суббота, БЦ «Охта-8» (СПб ГБУК «ЦГПБ им. В.В. Маяковского»)

19:00 – 22:00

Мы ждём поэтов!