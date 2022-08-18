Выставка «Red Friend»

30 августа в музее современного искусства АРТМУЗА пройдет торжественное открытие выставки группы Flo Pinkie – Владимира Шваюкова VVSHA и Милены Дьяконовой Mal Dia. Проект «Red Friend» объединит несколько серий, созданных в разное время.

Red Friend – выставка-фантасмогория, выставка-процесс, провокационный и эпатажный проект, объединяющий перфоманс, фотографию, инсталляции, скульптуры и артефакты. Это необычное путешествие, сродни перевоплощению от гусеницы к бабочке, где каждая художественная серия погружает в совершенно иной, неповторимый мир со своими законами и возможностями.

«FLo Pinkie» – фотопроект, связанный с разными культурами, их особенностями, событиями и историями, происходящими с участниками группы Flo Pinkie. В мультитематическом проекте используются самые разные художественные приемы – перфомансы, костюмы, декорации, скульптуры, инсталляции, росписи и живопись. Серия «Red Cross» представляет собой живописные произведения по мотивам проекта Gift, Flo Pinkie. В монохромных «Дурилках картонных» мы знакомимся с семейным портретом. Это попытка проиллюстрировать поэму французского поэта 20 века Тристана Виде «Семьи города Мразе» (или «Тилли-бом, тилли-бом, та ещё семейка»). «Anatomie und das Alphabet des Künstlers. Das ist fantastisch» – собрание радужных детских воспоминаний о немецком порнографическом кинематографе, в основном киностудии «Ski und Schlittschuhe». «Soft portraits» – изображение тайных моментов в жизни человека. На художника повлиял труд чешского психолога XIX века Юзефа Пришны «Слабое звено в системе человеческих ценностей», а так же фантастический роман Николая Семибратова «Соляные прииски преисподней». «Great Writers» – совместный проект с поэтом Игорем Роговым. Комичные и жуткие истории, происходившие с Великими писателями и их симбиотами. Яркие графичные портреты дополнены изумительными стихотворными иллюстрациями.

В рамках интерактивного проекта будут проходить перфомансы, а сама экспозиция – дополняться всё новыми объектами и скульптурными группами.

Выставка «Red Friend» продлится в АРТМУЗЕ до 30 октября.

Вернисаж в присутствии автора и презентация продукции с символикой группы FLo Pinkie пройдет 30 августа в 19:00.