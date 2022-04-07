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Питерец.ру » Политика » Теперь без Владимира Вольфовича

Теперь без Владимира Вольфовича

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ria.ru
Ушел из жизни один из ярчайших политиков страны

К сожалению, коронавирус по-прежнему уносит жизни людей. Среди них оказался и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Это невероятная потеря для нашей страны. Владимир Вольфович оставил огромный след в российской политике. Это был умный и невероятно харизматичный человек, который славился точностью политических прогнозов.

В связи со смертью Владимира Вольфовича многие руководители выразили соболезнования его родным и близким. Среди них Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов, Вячеслав Володин и другие.

«Питерец.ру» обращает внимание, что не остались в стороне и первые лица Петербурга. Александр Беглов отметил, что Владимир Жириновский был настоящим патриотом, который всегда отстаивал интересы России. По словам губернатора Северной столицы, страна понесла тяжелую утрату.

Спикер ЗакСа Александр Бельский тоже назвал это большой потерей. По словам петербургского чиновника, Владимир Жириновский хорошо понимал простых людей. Это был человек, который всегда имел свое мнение и отстаивал патриотическую позицию.

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