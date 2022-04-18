22 апреля в 18.30 в Историческом парке «Россия – моя история» откроется выставка «МетаПетербург», посвященная празднованию Года 350-летия Петра I.

Проект реализуется Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями совместно с Союзом молодых художников Санкт-Петербурга.

Образ Санкт-Петербурга с самого момента основания города занимает знаковое место в изобразительном искусстве. Культурная и историческая значимость города на Неве, красота городских пейзажей более трёх столетий служит источником творческого вдохновения. С Петербургом тесно связана судьба и творчество многих знаменитых русских художников. В честь юбилея основателя Петербурга императора Петра I, создатели выставки решили предоставить слово новому поколению творцов, продолжающих искать вдохновение в удивительном, уникальном городе.

Работы, представленные на выставке, созданы учащимися и выпускниками высших и средних профессиональных художественных учебных заведений, членами творческих союзов и художественных объединений Санкт-Петербурга.

Основная задача выставки – создание визуального исследования роли исторического и культурного наследия детища Петра I в отечественном искусстве, а также проведение популяризаторского проекта, направленного на привлечение внимания к развитию современной художественной культуры, ее преемственности и новаторству в XXI веке.

Посетители увидят Петербург глазами молодых творцов: от прекрасных видов парадной части города до романтики петербургских окраин, от знакомых всем повседневных моментов жизни петербуржцев до фантастических миров, открывающихся в случайной арке или дворе-колодце. Город раскрывается множеством граней, и поэтому каждый сможет найти и полюбить свой образ Петербурга в работах современных художников.

Выставка продлится до 15 мая 2022 года.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+