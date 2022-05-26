Выставка «Читающий Ленинград»

Представленные на выставке документы, фотографии, музейные предметы

и печатные издания пяти государственных архивов Санкт-Петербурга, а также музея «Разночинный Петербург» расскажут о развитии библиотечного дела в Ленинграде

в советский период:

о мерах, предпринятых для распространения книг в целях воспитания культурных

и патриотических ценностей,

и патриотических ценностей, о работе библиотек города по обслуживанию читателей и сохранению библиотечных фондов во время наводнений и в годы Великой Отечественной войны,

о том, какие книги издавались в советском Ленинграде, об организации книжной торговой сети,

о книжных предпочтениях покупателей,

о цензуре в литературе и установлении запретов на выдачу определенных книг

из библиотек,

из библиотек, о книжных магазинах, городских библиотеках и читальных залах.

Отдельные витрины будут посвящены работе Российской национальной библиотеки, деятельности Союза советских писателей, работе Лениздата и Детгиза, Ленобгорлита.

Большинство документов на выставке демонстрируется впервые, многие из них прошли процедуру рассекречивания. Выставка рассчитана на широкую аудиторию и будет интересна как петербуржцам, так и гостям города.

На выставке создана фотозона в ретро стиле, где посетители, расположившись в уютном кресле, смогут сделать снимок на память с запрещенными в советский период книгами А. Солженицына, Б. Пастернака, И. Бродского, В. Ерофеева, Дж. Оруэлла и других авторов.

Для посетителей выставка открыта с 27 мая по 27 сентября 2022 г.

График работы: ежедневно с 10 до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Заявки на проведение экскурсий принимаются по тел.: 271-46-27