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Питерец.ру » Культура » Выставка «Читающий Ленинград»

Выставка «Читающий Ленинград»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Открытие выставки «Читающий Ленинград»

Представленные на выставке документы, фотографии, музейные предметы
и печатные издания пяти государственных архивов Санкт-Петербурга, а также музея «Разночинный Петербург» расскажут о развитии библиотечного дела в Ленинграде
в советский период:

  • о мерах, предпринятых для распространения книг в целях воспитания культурных
    и патриотических ценностей,
  • о работе библиотек города по обслуживанию читателей и сохранению библиотечных фондов во время наводнений и в годы Великой Отечественной войны,
  • о том, какие книги издавались в советском Ленинграде, об организации книжной торговой сети,
  • о книжных предпочтениях покупателей,
  • о цензуре в литературе и установлении запретов на выдачу определенных книг
    из библиотек,
  • о книжных магазинах, городских библиотеках и читальных залах.
  • Отдельные витрины будут посвящены работе Российской национальной библиотеки, деятельности Союза советских писателей, работе Лениздата и Детгиза, Ленобгорлита.

Большинство документов на выставке демонстрируется впервые, многие из них прошли процедуру рассекречивания. Выставка рассчитана на широкую аудиторию и будет интересна как петербуржцам, так и гостям города.

На выставке создана фотозона в ретро стиле, где посетители, расположившись в уютном кресле, смогут сделать снимок на память с запрещенными в советский период книгами А. Солженицына, Б. Пастернака, И. Бродского, В. Ерофеева, Дж. Оруэлла и других авторов.

Для посетителей выставка открыта с 27 мая по 27 сентября 2022 г.

График работы: ежедневно с 10 до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Заявки на проведение экскурсий принимаются по тел.: 271-46-27

Источник: АРХИВНЫЙ КОМИТЕТ
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