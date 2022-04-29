Выставка «Конец Истории»

Новая выставка открывается в неожиданном месте – Доме Быта.

На фоне повсеместно разворачивающейся дискуссии об отмене русской культуры, Художник и куратор считают важным поставить перед зрителем связанные с этим вопросы: насколько тема отмены российской культуры актуальна? Если да, то где на самом деле она повсеместно подвергается этой самой отмене. И если именно наше общество оказалось в этой исторической точке, возможно ли, что эта отмена началась не сегодня?

Размещенная в витрине свободного торгового пространства, выставка, практически полностью состоящая из театральных декораций, провоцирует зрителя к размышлению о месте культуры и искусства в его системе координат, в жизни его окружения и общества в целом.

Для художника представляющего свои проекты, в том числе, на крупных музейных площадках, важна возможность контакта с самой разной аудиторией, во многом именно этим обусловлен выбор площадки для выставки.

Выставка работает в формате витрины – ежедневно и в течение всего дня.

В выходные и праздничные дни будут проходить медиации и встречи с художником и куратором.

Открытие в состоится 1 мая с 16 до 20:00.

Вход свободный