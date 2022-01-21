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Питерец.ру » Культура » Выставка работ художника и философа Анатолия Маслова

Выставка работ художника и философа Анатолия Маслова

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Артмуза
В Артмузе будут выставлены работы художника и философа Анатолия Маслова (1938-2016) из коллекции его вдовы, Г. И. Рукиной.

В Артмузе будут выставлены работы художника и философа Анатолия Маслова (1938-2016) из коллекции его вдовы, Г. И. Рукиной. Кураторами выставки стали Марина Гуревич и Анатолий Заславский (лидер «Безнадежных Живописцев»).

Прозвищем «Сударь» художника наделили близкие друзья: это имя к нему «прилепилось», потому что он сам всех с юности называл «сударь» и «сударыня». В его характере и творчестве всегда прослеживалась харизма философа. Будущий живописец, график и поэт учился в Суворовском училище, которое должно было обуздать его строптивый нрав, и закончил философский факультет Университета. Изобразительным искусством Маслов увлёкся, когда посещал занятия живописи студентов Мухинского училища, но своё видение развивал самостоятельно, и трудно сказать, что появилось раньше – философская мысль об Абсолютном Духе или его живопись Света.

Выставка покажет пример прорыва живописи к свету: рисовальные композиции Маслова утверждают полную свободу формообразования, нарушают устойчивые перспективные законы. Все линии домов, проспектов и каналов города искривлены в свободном подчинении сферической природе космоса. В определённый период творчества Маслова произошел резкий скачок от яростной контрастности к нежным, бесконечно сближенным в тоне цветам. Живопись не утратила свою цветовую энергию, но приобрела содержание светоносности.

На выставке будут представлены уникальные графические и живописные работы художника из личного архива, она откроется вернисажем 9 февраля в присутствии близкого круга художника.

5 февраля – 31 марта 2022 г 

Вернисаж 9 февраля в 19-00 (ср)

Галерея «Бизнес-арт», 3 этаж

Живопись, графика, 0+

Источник: Артмуза
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