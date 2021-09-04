Выставка фотографий «Дом, в котором…»

В музее Артмуза 16-летний фотограф Софья Калугина выставит персональный проект «Дом, в котором…» с осмыслением и визуализацией одноименной книги.

На данный момент Софье Калугиной 16 лет, 3 из них она занимается фотографией. Стоит сказать, что занимается достаточно продуктивно: от участия в фестивалях до съемок масштабных проектов в Манеже и ПМЭФ 2021. Серия «Дом, в котором…» является первым сольным выставочным проектом Софии, которая работала над ним год. Здесь нет совершенно никакой потребности в скидках на возраст, напротив, он сообщает профессиональным и глубоко прочувствованным фотографиям новое измерение искренности и незамутненного авторского видения.

Серия «Дом, в котором…» представляет фотографии, вдохновленные сюжетом и персонажами одноименной книги Мариам Петросян, пропущенные через призму видения самой Софии, эффектно справившейся с ролью создателя собственной художественной вселенной. Персонажи (их семеро и у каждого своя, глубоко проработанная, мифология) предстают в обычных городских образах, но сам сюжет передается через эмоциональную составляющую фото.

«Дом» в контексте данного выставочного проекта — это приют, интернат для детей с физической или психологической инвалидностью. Внутри Дома мы видим несколько групп подростков разного возраста, характера и с разными, но далеко не простыми судьбами. У них нет имен, только клички. Наружность для них — что-то страшное и неведомое, пугающее, поэтому по-разному травмированные дети создают свои правила игры внутри небольшого и невзрачного дома. Это история не просто о подростках с физическими увечьями, а о взрослых и осознанных личностях, ищущих место в нашем непростом мире, желающих любви и признания общества.

СОФЬЯ КАЛУГИНА

ДОМ, В КОТОРОМ…

Фотография, 0+

9 сентября – 5 октября

Галерея «У Золотой лестницы», 4 этаж

Вернисаж 10 сентября (пт) в 19-30