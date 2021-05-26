В Петербурге пройдет выставка работ селебрити-фотографа Славы Новикова

Селебрити-фотограф Слава Новиков проведет первую в Петербурге выставку своих работ. В соседней галерее выставляется его восьмилетний сын Гриша Новиков, овладевший уникальным художественным стилем.

Семейная выставка состоится в музее современного искусства Артмуза. Отец, Слава Новиков, признается: «портреты греют мне душу». Справедливости ради надо отметить, что греют не только ему: в объективе Славы на постоянной основе оказываются совершенно разные медийные персонажи — от Хабенского до Агутина и Кати IOWA — однако известность здесь вторична и служит скорее почвой для пресс-релизов и статуса в профессиональных кругах. На первом плане — уникальное авторское видение и чётко прослеживаемый почерк, выдающий думающего фотографа с богатым художественным бэкграундом. Славу интересуют, в первую очередь, люди в драматических поисках себя, в их душевном и интеллектуальном труде, преодолениях. И дело не в победе и поражении, они условны, а в драматургии жизни, наполненной великой красотой.

Сын Славы — Гриша Новиков, восьмилетний художник с поразительными картинами и пугающе-глубоким пониманием своей живописи. Ниже мы приводим цитату, записанную с его слов: «Люди любят разные слова, я нет. Когда меня спрашивают: «О чем твоя картина?», я не знаю. Картины откуда-то приходят и хотят стать видимыми. За каждым рисунком прячется что-то, я чувствую, что могу оживить неживое. Я почти не рисую пейзажей, мне интересен только человек, потому что в нём есть что-то важное. Мне нравится это искать».

Гриша Новиков занимался в художественной школе, которая достаточно быстро ему наскучила. Воспитываясь в предельно творческой среде (родители фотографы, старший брат актёр), всё свободное время он проводит за просмотром альбомов мэтров — Матисса, Пикассо, Ван Гога — и копированием их картин. К восьми годам он уже нашел художественный стиль, в котором не подразумевается поправок на возраст. Гриша имеет не по годам развитый навык замечать живописные сюжеты и тонко обыгрывать их в картинах — от интересной полуулыбки незнакомой бабушки до необычной позы уставшего брата.

Слава и Гриша Новиковы

“INSIDE” \\ “КАРТИНЫ ХОТЯТ СТАТЬ ВИДИМЫМИ”

Фотография, живопись, графика

9 июня – 6 сентября \\ 8 июня – 5 сентября 2021г

Вернисаж 9 июня (ср) в 19-00 совместный (отец и сын)

Галереи «Ул. Малевича» (3 эт.) и «Б. Ремесленная» (4 эт.), 0+