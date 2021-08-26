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Питерец.ру » Культура » Лермонтовка приглашает отметить день рождения Сергея Довлатова

Лермонтовка приглашает отметить день рождения Сергея Довлатова

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Лермонтовка приглашает отметить день рождения Сергея Довлатова. В программе:  (пр. пляски, хороводы и костры).

3 сентября исполняется 80 лет со Дня рождения Сергея Довлатова. Его произведения по сей день остаются эталоном писательского стиля, а остроумные цитаты из произведений не теряют своей актуальности. Довлатов был писателем быта и певцом простых вещей. Значительную часть своей жизни Сергей Донатович прожил в эмиграции, но, даже живя за границей, он говорил о себе: «Моя профессия — быть русским автором». По традиции МЦБС им. М.Ю. Лермонтова (Лермонтовка) приготовила для читателей большую праздничную программу, посвященную творчеству одного из самых ленинградских писателей ХХ века.

3 сентября в 18:30

В Открытой Гостиной Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова (Литейный пр., д. 19) пройдет показ фильма «Демарш энтузиаста: фильм о журналистской деятельности Сергея Довлатова». Откроет показ вступительное слово режиссера фильма Ильи Верхоглядова.

Вход по записи по тел.: 272 75 95, в группе Открытой Гостиной: https://vk.com/open_living

Куратор – Арина Белянина     

16+

3 сентября в 18:30

Библиотека им. К.А. Тимирязева (ул.Шкапина, д.6) приглашает на лекцию-экскурсию «Петербург Довлатова».

Лекция пройдет в популярном сейчас жанре «экскурсии на диване». Мы виртуально посетим родительскую квартиру писателя на улице Рубинштейна, где прошли его детские и юношеские годы, школу, которую Довлатов закончил, его последнюю квартиру, культовое кафе«Сайгон» и любимую рюмочную литератора на Литейном проспекте, дом Бродского (дом Мурузи).  «Посетим» Ленинградский Дом писателей на Шпалерной улице, в котором прошло скандальное собрание «молодежной секции», в значительной степени изменившее судьбу прозаика, следственный изолятор КГБ рядом с «Большим домом», в котором Довлатов провел десять суток и принял окончательное решение об эмиграции.

Вход строго по предварительной записи по телефону   252-72-89 и в сообществе  «ВКонтакте»: https://vk.com/timiriazevka.

Куратор – Салыкина Ирина Эрнестовна

16+       

4 сентября  в  15:00

Библиотека «Семеновская» (Малодетскосельский пр., д. 42) проведет Квизбук    –  тематическую литературную викторину, в которой соревнуется несколько команд.

Квизбук посвящен 80-летию Сергея Довлатова, все вопросы будут касаться его жизни и творчества.

Если у вас уже есть команда (3-5 человек), записывайтесь все вместе. Если Вы один, но хотите участвовать, все равно записывайтесь, мы найдем Вам соратников.

Вход на мероприятие в медицинской маске.

Участие в квизбуке бесплатное, по предварительной записи по телефону 316-47-27 или в группе ВКонтакте vk.com/semionovskaya

Количество мест ограничено.

Куратор – София Гуменюк.

16+

4 сентября  в  16:00

В Открытой гостиной Центральной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова  (Литейный пр., д. 19) каждый сможет принять участие в дискуссии «Малоизвестный Довлатов: писатель глазами других писателей».  

Имя Довлатова еще при жизни начало обрастать легендами. Сейчас, когда миф о нем стал частью городской повседневности, предлагаем вернуться на несколько десятилетий назад и посмотреть, как современники изображали прозаика до «Дня Д», а именно — в художественных текстах 1980—1990-х годов. Давайте узнаем, как и почему писатель Довлатов успел побывать злодеем-любовником, диссидентом, а после этого еще и казаком.

Спикер: Ксения Прихотько, магистрантка филологического факультета СПбГУ. В 2016 г. защитила выпускную квалификационную работу «Ранняя проза С. Довлатова: интертекст и поэтика»

Подробнее по тел.: 272 75 95 в группе Открытой Гостиной: https://vk.com/open_living

Вход свободный

Куратор – Анна Толстая             

16+                     

06 сентября в 18.30

Библиотека им. Н.А. Некрасова  (пр. Бакунина, д.2) предлагает любителям творчества Довлатова «Чемодан» - театрализованное чтение отрывков из одноименного сборника рассказов, в рамках независимого литературно-театральный проекта "PROЧТЕНИУМ" совместно с молодёжным театром-студией "Игрish'e " (рук. В.Мозолькова).

Вход свободный.

Подробности по телефону 274-56-64.

Куратор - Попова Анастасия Валентиновна

12+                       

07 сентября в 18.30

Библиотека им.Н.А.Некрасова  (пр. Бакунина, д.2) приглашает на интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», посвященную жизни и творчеству писателя Сергея Довлатова.

Знатоки могут посоревноваться в интеллектуальной викторине по принципу «Что? Где? Когда?». Для этого достаточно прийти в одиночку или с друзьями и присоединиться к одной из команд!

Для записи в команду обращайтесь по телефону 274-56-64,

Куратор -  Ксения Чарыева

Вход свободный

16+

27 сентября в 18-00

в Библиотеке «Бронницкая» (ул. Бронницкая, д. 16/17, вход с Клинского пр., д. 17)

можно увидеть литературно-музыкальную композицию по книге  Сергея Довлатова «Эмигранты».

Исполнитель -  лауреат международных конкурсов, актриса Ирина Иванова.

Музыкальное  сопровождение  -  Александр Кабрин, гитара.

Вход свободный.

Подробности по тел.:  316-56-79

16+

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