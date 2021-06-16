В Филармонии выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр

Выступление в Большом зале филармонии Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр посвящают 80-летию со дня рождения легендарного Чика Кориа. В программу вошли композиции, написанные великим джазменом: в том числе – знаменитая Spain, впервые исполненная 50 лет назад и ставшая всеми любимым джазовым стандартом.

Творческое наследие Чика Кориа – это более 100 записей, 63 номинации и 25 премий Grammy, выступления с сотнями выдающихся музыкантов, миллионы поклонников по всему миру. «Моя миссия всегда состояла в том, чтобы приносить радость творчества повсюду, где я мог, и делать это со всеми теми артистами, которыми я так восхищаюсь, – в этом было богатство моей жизни», – говорил Чик Кориа. Музыкант сотрудничал с Майлзом Дэвисом, Херби Хэнкоком, Джоном Маклафлином, Гэри Бёртоном, Кристианом Макбрайдом, Китом Джарреттом, Стэном Гетцом, Бобби Макферрином и многими другими выдающимися джазменами. Чик Кориа неоднократно выступал с Игорем Бутманом, а также участвовал в записи его альбома «Весёлые истории».

Московский джазовый оркестр – знаменитый коллектив, основанный Игорем Бутманом более 20 лет назад. Сегодня в Оркестре играют одни из лучших джазовых музыкантов страны. За годы существования коллектив зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. На протяжении более 20 лет музыканты регулярно представляют нашу страну на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки. В октябре 2017 года оркестр стал хедлайнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 2018 году Биг-бэнд стал первым в мире оркестром, который выступил на главном джазовом событии планеты – All-Star Global Concert Международного Дня Джаза.

Только за прошедшие пять лет Оркестр, названный знаменитым журналом JazzTimes «созвездием виртуозов», дал более 500 концертов в России, а также неоднократно выступал в Южной Корее, Индии, Китае, Италии, Канаде, Франции, Великобритании, Латвии, Германии и США. Оркестр играл на лучших концертных площадках мира с такими легендами джаза как Ди Ди Бриджуотер, Натали Коул, New York Voices, Кевин Махогани, Джордж Бенсон, Джино Ванелли, Уинтон Марсалис, Ларри Корриэлл, Билли Кобэм, Билл Эванс, Рэнди Бреккер, Джо Ловано, Гэри Бертон, Тутс Тилеманс, Патти Остин и многие другие.

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии



Возрастная категория: 6+

23 июня, среда 20:00. Большой зал

Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр

Посвящение Чику Кориа