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Питерец.ру » Культура » Фестиваль в Некрасовском Саду «NekrasoFFest»

Фестиваль в Некрасовском Саду «NekrasoFFest»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Фестиваль, приуроченный к 200-летию с со Дня рождения Н. А. Некрасова

В 2021 году исполняется 200 лет со Дня рождения поэта Николая Алексеевича Некрасова. Библиотека им. Н.А. Некрасова подготовила для жителей и гостей города мероприятие, посвященное разным аспектам жизни и творчества поэта.

Библиотека предлагает взглянуть на творчество поэта по-новому, выйти за рамки традиционной «крестьянской» лирики и узнать о Некрасове больше.

В рамках фестиваля состоится поэтическая и музыкальная программа для молодежной аудитории: поэзия Н.А. Некрасова в исполнении студийцев театра «Игрище», фристайл-баттл «Ритмы Некрасова», концерт камерного оркестра «Карелия».

Все желающие смогут принять участие в мастер-классах, буккроссинге, викторине, сделать селфи в фотозоне и записать собственное исполнение стихотворений Некрасова. А также гостей ждем бесплатная экскурсия и квест по адресам Н.А. Некрасова в Петербурге.

Программа мероприятия:

На сцене

17.00-19.30 Праздничная концертная программа

17.00-17.20

Открытие фестиваля НекрасоFFest

17.00-17.20

Поэзия Н.А. Некрасова

В исполнении молодых студийцев театра «Игрище» прозвучит любовная и крестьянская лирика поэта.

17.40-18.00

Фристайл-баттл «Ритмы Некрасова»

Музыканты и битмейкеры Илья Курчашов и Анастасия Лапковская расскажут о том, как создается фристайл, покажут, как рифмовать на ходу, проверят, есть ли ритмичность в стихах Н.А. Некрасова и продемонстрируют связь ритма словесного и музыкального.

Вас ждет увлекательное соревнование – музыканты попробуют зачитать стихи Н.А. Некрасова под бит – чистая импровизация без подготовки.

18.20-18.40

Открытый микрофон

Все желающие могут принять участие в фестивале и прочесть любимые стихотворения Николая Алексеевича Некрасова.

18.20-18.40

Интервью «Журналистика во времена Некрасова и сегодня»

Кандидат филологических наук, доцент кафедры истории журналистики СПбГУ Ольга Сергеевна Кругликова ответит на вопросы о том, как был устроен издательский процесс и журналистское дело в 1850-1860-е гг., расскажет о том, с какими трудностями сталкивался Некрасов, чем отличается современная журналистика, а также о том, что в этой сфере осталось неизменным.

18.40-19.20

Концерт камерного оркестра Карелия

Камерный Оркестр Карелия – участник фестивалей «Части Света 2019», «Небо и Земля» (Тюмень), Этнофест (Финляндия), Дикая Мята (Тула), «Живой!», «Этно-Механика» и многих других.

Группа соединяет в своем творчестве фольклор, поп-фанк, world-music, инди. Играет с направлениями и контрастами, экспериментирует, открывая новые горизонты, но не забывая о наследии времен.

В программе – композиции на стихи Марины Цветаевой, Александра Блока, Бориса Пастернака, авторские композиции и аутентичный фольклор.

19.20-19.30

Награждение участников. Закрытие фестиваля

На площадках

17.00-19.30 Мастер-классы, викторина, экскурсия, квест

Мастер-класс «Вселюбезнейший Кадо»

Рисуем собаку Некрасова масляной пастелью (для детей 6-12 лет).

Мастер-класс «Самиздаты»

Участники будут создавать Junk-book. С английского "Junk" означает "хлам". Это блокнот, который сделан из подручных материалов: листовки, флайеры, картонки, открытки, ненужные залежи бумаги, вырезки из журналов, остатки скрап-бумаги.

Буккросинг «Секретный шкаф Некрасова»

Обмен книгами для всех желающих.

Выставка детских рисунков «Мир Некрасова»

Воспитанники Детской художественной школы № 6 Центрального района создали потрясающие рисунки к произведениям Николая Алексеевича Некрасова.

16.00 Квест «Опять знакомые места!»

Запись по тел. 274-56-64 обязательна!

Всем, кто не может сидеть на месте и самостоятельно хочет разгадать петербургские адреса Некрасова, мы предлагаем принять участие в квесте.

Сбор команд в Некрасовском саду. Участие бесплатное.

17.00 Экскурсия «Я в Питере, на радостях…»

Запись по тел. 274-56-64 обязательна!

Сотрудник Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, организатор экскурсионной программы «Красы твоей блистанье…», О.Г. Селимова разработала новую экскурсию к 200-летнему юбилею Н.А. Некрасова.

Сбор групп в Некрасовском саду. Участие бесплатное.

Все желающие также смогут получить призы за участие в викторине, открытом микрофоне, челлендже «Прочти Некрасова!», а также сделать селфи в фотозоне.

«НекрасоFFest» к 200-летию поэта

16 июня с 17.00 до 19.30

Некрасовский сад

(Греческий пр. д. 8)

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