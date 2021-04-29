Концерт в день рождения Солы Моновой

8 июня в 19:30 в ТЮЗ им. А. А. Брянцева в Санкт-Петербурге состоится концерт современной поэтессы Солы Моновой . Ко дню рождения артистка готовит новую программу.

Программа концерта будет состоять из двух блоков: лирика и сарказм. В ходе вечера зрителей ждет чтение стихов в сопровождении живой музыки, а также визуального ряда с применением новых видеотехнологий. Несмотря на обновленную программу все присутствующие смогут услышать и популярные стихотворения Солы Моновой.

Благодаря театральности всего действия, музыке, профессиональным актерам и взаимодействию со зрителем смысл стихов понятен практически каждому, кто становится частью этого невероятного шоу.

Сола Монова – самая популярная поэтесса русского сегмента Интернета. Автор ярких запоминающихся стихов «продает рукописи», монетизирует таланты и растит детей. Она является победителем нескольких поэтических конкурсов, лауреатом премии «Инстапоэт года», выпустила восемь книг (поэтические сборники и прозу). Кроме того, Сола работала совместно с Виктором Дробышем, в рамках сотрудничества с которым создавала сингл «Гордость» для Стаса Пьехи.

Помимо концерта в Петербурге Сола Монова выступит 30 мая в Москве, в Vegas City Hall, где столичная публика также сможет погрузиться в атмосферу вечера, наполненного поэзией и прекрасной музыкой.

Билеты на концерт Солы Моновой в Москве можно купить онлайн на сайте www.vegas-hall.ru , без сервисного сбора в кассах Крокус Сити Холла, а также забронировать по телефону call-центра: 8 (499) 55 000 55.

Билеты на праздничный концерт 8 июня можно приобрести на сайте solabilet.ru и kassir.ru.