Payeer

ента новостей

19:57
В Петербурге состоится праздничный артиллерийский салют в ознаменование 76-й годовщины Победы
17:27
Первая тренировку пролёта боевой авиации ЗВО к Параду Победы прошла в небе над Санкт-Петербургом
17:26
Более 250 тактических учений проведено войсками ЗВО в зимнем периоде обучения – командующий округом
17:22
Концерт в день рождения Солы Моновой
17:15
Теплосеть провела противоаварийные учения в Кировском районе
14:47
Россельхознадзор не пропустил в Петербург 23 тонны аргентинского сыра
14:44
В Петербурге осудят грабителей банков, которые совнршили три дерзких налета на банки
12:49
Красноармеец, защищавший Ленинград, отправится на Родину
12:01
На КАД между развязками с Таллинским шоссе и ЗСД полностью перекроют движение
07:23
Фальшивой валюты стало больше
06:04
Спрос на новостройки упал
01:31
«Барселона» обыграла «Зенит» в Петербурге и вышла вперёд в серии, Бэрон набрал 19 очков
22:36
Фестиваль изобретательной музыки St. Fields
22:33
Ювелирная выставка «Версия»
22:31
В Санкт-Петербурге командующий ЗВО открыл выставку, посвящённую службе царских офицеров в Красной армии
16:52
Владимир Путин поситил новую станцию скорой медицинской помощи в Пушкине
16:31
Россельхознадзор не пропустил в Петербург 29 тонн креветок
16:29
Пятый канал начал съемки сериала «48 часов»
16:21
Фестиваль «Весна на Лоцманской-2021»
14:13
Гастрономический фестиваль «Корюшка идет»
11:47
В Петербурге пятерых полицейских наградили медалью «За смелость во имя спасения»
08:36
Путин снова встретился с Бегловым
08:01
Выплаты станут ежегодными?
19:22
Глаголом жги сердца людей: команда артели поэтов «НеоЛира» с размахом отметит день рождения проекта
19:19
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
16:07
Исторический парк подарит горожанам праздничный концерт в честь Дня Победы!
16:01
Концерт 4 мая в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии
15:50
В Петербурге прошел интеллектуальный турнир «Дебаты»
15:45
На КАД между развязками с Таллинским шоссе и ЗСД перекроют две полосы движения
15:40
В Великом Новгороде стартовала военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Концерт в день рождения Солы Моновой

Концерт в день рождения Солы Моновой

0
43
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
8 июня в 19:30 в ТЮЗ им. А. А. Брянцева в Санкт-Петербурге состоится концерт современной поэтессы Солы Моновой.

8 июня в 19:30 в ТЮЗ им. А. А. Брянцева в Санкт-Петербурге состоится концерт современной поэтессы Солы Моновой. Ко дню рождения артистка готовит новую программу.
Программа концерта будет состоять из двух блоков: лирика и сарказм. В ходе вечера зрителей ждет чтение стихов в сопровождении живой музыки, а также визуального ряда с применением новых видеотехнологий. Несмотря на обновленную программу все присутствующие смогут услышать и популярные стихотворения Солы Моновой.
Благодаря театральности всего действия, музыке, профессиональным актерам и взаимодействию со зрителем смысл стихов понятен практически каждому, кто становится частью этого невероятного шоу.
Сола Монова – самая популярная поэтесса русского сегмента Интернета. Автор ярких запоминающихся стихов «продает рукописи», монетизирует таланты и растит детей. Она является победителем нескольких поэтических конкурсов, лауреатом премии «Инстапоэт года», выпустила восемь книг (поэтические сборники и прозу). Кроме того, Сола работала совместно с Виктором Дробышем, в рамках сотрудничества с которым создавала сингл «Гордость» для Стаса Пьехи.
Помимо концерта в Петербурге Сола Монова выступит 30 мая в Москве, в Vegas City Hall, где столичная публика также сможет погрузиться в атмосферу вечера, наполненного поэзией и прекрасной музыкой.
Билеты на концерт Солы Моновой в Москве можно купить онлайн на сайте www.vegas-hall.ru, без сервисного сбора в кассах Крокус Сити Холла, а также забронировать по телефону call-центра: 8 (499) 55 000 55.
Билеты на праздничный концерт 8 июня можно приобрести на сайте solabilet.ru и kassir.ru.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

21-02-2020, 19:52
Презентация книги стихов Сергея Казука
23-03-2021, 19:19
В Петербурге пройдет авторский вечер Андрея Пастушенко
4-02-2021, 11:17
Поэзия – дело влюблённых! Большой поэтический вечер в честь Дня Всех Влюблённых
12-09-2015, 09:11
Концерт Людмилы Сенчиной пройдет на «Книжных аллеях»
5-04-2013, 14:29
Александр Городницкий даст юбилейный концерт в Большом зале филармонии
28-09-2015, 09:20
В Петербурге состоялся концерт финалистов конкурса имени Чайковского

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
157
27-04-2021, 11:25
На юге Петербурга в ДТП пострадал подросток
0
164
26-04-2021, 11:23
В Ленобласти В ДТП погиб ребенок и пострадали трое взрослых
0
238
22-04-2021, 20:32
Серьезное ДТП на внутренней стороне КАД
0
303
21-04-2021, 16:13
Трассу «Кола» перекрыло массовое ДТП
Наверх