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Питерец.ру » Культура » Абонементы малого зала Петербургской филармонии

Абонементы малого зала Петербургской филармонии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Филармония
На сайте и в кассах Петербургской филармонии начнутся продажи абонементов Малого зала на новый концертный сезон

17 апреля на сайте и в кассах Петербургской филармонии начнутся продажи абонементов Малого зала на новый концертный сезон. Публике предложены тринадцать абонементов с вечерними концертами и три дневных абонемента для юных слушателей и для всей семьи.

В числе поступающих в продажу – как традиционные, так и совершенно новые абонементы: например, в сезоне 2021/2022 камерный оркестр «Дивертисмент» представит абонемент «”Времена года” на все времена», в котором наряду с музыкой прошлых столетий прозвучат сочинения наших современников – Леонида Десятникова, Владимира Мартынова, Настасьи Хрущевой, Анатолия Королева, Сергея Ахунова; новинкой станет и авторский абонемент профессора Петербургской консерватории Ирины Шараповой «Музыка. Невидимая связь времен», объединяющий такие разные темы, как «Отзвуки джаза в классической музыке», «Композиторы – реформаторы стилей», «Мир глазами веристов» и другие.

В новом сезоне сохранятся такие любимые публикой абонементы, как «В кругу великих имен», концерты которого посвящены юбилейным датам композиторов, а в этот раз – и двухсотлетию со дня рождения Федора Достоевского, «Вокальные вечера», в программе которого заявлены выступления Василия Герелло, Олеси Петровой, Владимира Целебровского, «Фортепианные вечера», где публику ждет встреча с Элисо Вирсаладзе, Мирославом Култышевым, Валерием Кулешовым, «Музыка для всех», объединяющий программы разных жанров, от джаза до оперы – и другие. 

Полные программы абонементов Малого зала, а также возможность их покупки онлайн станут доступны 17 апреля в кассах и на официальном сайте Петербургской филармонии.

Возрастная категория: 6+

Источник: Филармония
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