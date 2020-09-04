Ландшафтный спектакль "Улитная Рапсодия"

6 сентября в 14:00 в Усадьбе "Марьино" состоится премьера ландшафтного спектакля "Улитная Рапсодия" от театра "Комик-Трест".

В самых живописных уголках парка развернутся нешуточные страсти мира Гигантских Улиток: романтические перипетии, хитрый погонщик и общительные зайцы покажут историю для всей семьи. 3+

Режиссер: Тамара Карпова

Актёры театра "Комик-Трест": Наталия Фиссон,Игорь Сладкевич, Илья Старосельский.

Участники Лаборатории уличного театра "Комик-Трест"

При участии Александра Васютченко.