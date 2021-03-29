Выставка работ Антона Телятникова - «Радио Шансон»

Художник, 9 лет проработавший в исправительной колонии общего режима, делал зарисовки самых колоритных персонажей. Из них он создал свою вселенную «блатной романтики», в которой акцент сместился ко второму слову.

Главный персонаж этой серии начисто лишен пошлости и прозаичности, в нем нет и «игрушечности» злодеев из Голливудских кинолент. Герой выставки «Радио Шансон» вобрал массу искренних архетипических качеств, это русский мужик, простой и душевный, с его положительными и отрицательными чертами, а также не всегда благополучным прошлым.

В редких пейзажных включениях автор представляет природу, как неотъемлемую часть человеческой души. Сюжетно его интересуют «нелегкий труд народа» и громкие пышные «гуляния», застолья до утренней зари с песнями и разговорами простых людей.

АНТОН ТЕЛЯТНИКОВ

РАДИО ШАНСОН

ЖИВОПИСЬ

7 апреля – 4 мая 2021 г

Вернисаж 13 апреля (вт) в 19-00

Галерея «У Золотой лестницы», 4 эт.

16+