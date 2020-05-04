В Ленобласти школьники подключились к «Летописи сердец»

Школьники Ленинградской области подключились к акции «Летопись сердец». Ребята выкладывают видеоролики с прочтением военных стихов в социальные сети.

Ученики Киришского лицея записали сразу несколько роликов с прочтением стихов и опубликовали на странице лицея в Инстаграме . Арина Ломоносова из «Бокситогорской детской школы искусств» прочитала «Волжскую балладу» Л. Ошанина . Ученик Ломоносовской школы #3 Владислав Чистяков прочёл посвященное прадеду стихотворение, написанное его тетей . К акции подключились и воспитаннки детского сада #31 из Большой Ижоры .

Инициатором флешмоба стали Министерство культуры РФ, «Яндекс», Российский союз ветеранов и ООД «Бессмертный полк». Акция проходит в социальных сетях, а 9 мая на «Яндексе» пройдет эфир, в котором всей стране будут показаны присланные поздравления школьников.