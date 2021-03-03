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Питерец.ру » Культура » В Петербурге стартовал праздничный флешмоб «Кино о сильных женщинах»

В Петербурге стартовал праздничный флешмоб «Кино о сильных женщинах»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Дом молодежи Санкт-Петербурга запустил интернет-флешмоб «Кино о сильных женщинах», приуроченный к 8 марта.

Дом молодежи Санкт-Петербурга запустил интернет-флешмоб «Кино о сильных женщинах», приуроченный к 8 марта.

Участникам акции предлагается вспомнить фильмы о женщинах с сильным характером, благодаря которому им удалось добиться всех поставленных целей. Названия этих кинокартин необходимо написать в комментариях под постом.

По окончанию онлайн-флешмоба все участники будут награждены фирменными призами от Дома молодежи Санкт-Петербурга.

Акция продлится до 8 марта. Во флешмобе могут принять участие люди всех возрастов. К акции можно присоединиться в группе «Дома молодежи Санкт-Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/dommolodejy.

«Мы подошли к вопросу творчески и предлагаем участникам флешмоба вспомнить фильмы, где женщины, благодаря своему сильному характеру и целеустремленности смогли покорить все намеченные ими вершины», - комментирует организатор мероприятия Любовь Михайлова.
Источник: Комитет по молодежной политике
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