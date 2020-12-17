Дуэт 404.zero представит инсталляцию ARRIVAL в Санкт-Петербурге

В пространстве Кабельного цеха, самой крупной площадке Севкабель Порт в Санкт-Петербурге, состоятся показы инсталляции ARRIVAL дуэта 404.zero. Мировая премьера ARRIVAL состоялась в Бруклине, Нью-Йорк, на площадке Avant Garden год назад. Теперь великолепное действо с лазерным лучом, проходящим через металлические рамы, пульсирующим и переливающимся в красно-белых вспышках света пространством и низкочастотным звуком пройдет в северной столице. Как говорят специалисты, опыт зрителей в Петербурге будет отличен от опыта нью-йоркских зрителей, потому что шоу за счет математических алгоритмов никогда не повторяется.

Дуэт 404.zero – это Кристина Карпышева и Алексанлр Лециус, петербургские музыканты и медиахудожники известные во всем мире. В течение нескольких лет они показали свои уникальные аудиовизуальные перформансы на фестивале медиаискусств в Японии, в Музее искусств Лос-Анджелеса, на Таймс-сквер и монреальском фестивале MUTEK. В Петербурге дуэт со своим музыкальным альбомом появился лишь один раз на фестивале «Present is Perfect» от Roots United.