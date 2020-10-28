Ресурс «Медаль «За оборону Ленинграда» пополнился архивными документами

Архивный комитет Санкт-Петербурга ведет активную работу по созданию и пополнению информационных ресурсов на основе архивных документов, которые являются социально значимыми и востребованными пользователями. Один из таких проектов - база данных лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» - была запущена в мае 2020 года и доступна на портале «Архивы Санкт-Петербурга» (https://medal.spbarchives.ru/ ). Это общественно значимый ресурс, с помощью которого можно найти архивные документы о себе, своих близких и других защитниках города (гражданском населении).

За 5 месяцев 2020 года (с мая по октябрь) ресурс пополнился на 100 000 персоналий. Сегодня в базе доступна информация о 167 785 награжденных. Кроме того, к решениям Ленгорисполкома о вручении медали «За оборону Ленинграда» участникам обороны города, спискам представляемых к награде, актам вручения медали «За оборону Ленинграда» добавлены личные карточки награждаемых (содержат сведения о месте работы, адресе проживания, партийной принадлежности и др.).

База будет и дальше пополняться.