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Питерец.ру » Культура » Ресурс «Медаль «За оборону Ленинграда» пополнился архивными документами

Ресурс «Медаль «За оборону Ленинграда» пополнился архивными документами

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
wikimedia.org
Архивный комитет Санкт-Петербурга ведет активную работу по созданию и пополнению информационных ресурсов на основе архивных документов

Архивный комитет Санкт-Петербурга ведет активную работу по созданию и пополнению информационных ресурсов на основе архивных документов, которые являются социально значимыми и востребованными пользователями. Один из таких проектов - база данных лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» - была запущена в мае 2020 года и доступна на портале «Архивы Санкт-Петербурга» (https://medal.spbarchives.ru/). Это общественно значимый ресурс, с помощью которого можно найти архивные документы о себе, своих близких и других защитниках города (гражданском населении).

За 5 месяцев 2020 года (с мая по октябрь) ресурс пополнился на 100 000 персоналий. Сегодня в базе доступна информация о 167 785 награжденных. Кроме того, к решениям Ленгорисполкома о вручении медали «За оборону Ленинграда» участникам обороны города, спискам представляемых к награде, актам вручения медали «За оборону Ленинграда» добавлены личные карточки награждаемых (содержат сведения о месте работы, адресе проживания,  партийной принадлежности и др.).

База будет и дальше пополняться.

Источник: Архивный комитет Петербурга
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