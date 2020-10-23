В Историческом парке военные марши и песни прозвучат в исполнении  духовых оркестров Санкт-Петербурга

27 октября, 6, 7, 19, 26 ноября из Исторического парка «Россия – моя история»​​​​​ пройдут онлайн-трансляции выступлений участников музыкально-исторического интернет-фестиваля «Трубы Победы. 1945». Запись выступлений будет доступна на сайте myhistorypark.ru.

Художественный руководитель фестиваля Сергей Поляничко.

В программе примет участие историк Борис Кипнис.

Музыкально-исторический интернет-фестиваль «Трубы Победы. 1945» – это цикл лекций известного российского военного историка, участника военно-исторического движения «Российское военно-историческое общество» Бориса Кипниса в сопровождении лучших духовых оркестров Санкт-Петербурга.

Фестиваль проходит при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и направлен на сохранение исторической памяти среди молодого поколения.

«В наше время только 22% молодежи отличают даты начала и конца Второй мировой и Великой Отечественной войн. Сегодня важно, чтобы молодежь знала историю своей страны и важно сформировать желание ее узнать. Очень много зависит от того, насколько интересно подается этот материал. Мы выбрали форму музыкально-исторических лекций, в которых рассказывается о событиях Великой Отечественной войны, о подвигах советской армии и народа в тяжелое военное время. Эти уроки истории также будут рассказаны музыкальным языком в исполнении известных духовых оркестров Петербурга. Мы хотим, чтобы захватывающее повествование историка и неповторимый тембр духовых инструментов подобно машине времени перенесли зрителей в эпоху Великой Отечественной войны. Мы хотим сделать этот проект интересным для молодежи», – рассказывает художественный руководитель проекта, дирижер Сергей Поляничко.

Все концерты-лекции фестиваля пройдут в Историческом парке «Россия – Моя история».

В концертах примут участие одни из лучших духовых коллективов России: Адмиралтейский оркестр, Концертный духовой оркестр «Нева», Оркестр Нахимовского военно-морского училища, Концертный духовой оркестр «Петр Великий».

Музыкальные коллективы представят пять разнообразных по содержанию программ, состоящих из известных армейских маршей, популярной музыки военных лет, музыки из кинофильмов о войне.

Начало трансляций фестиваля «Трубы Победы. 1945» в 16.00.

На запись трансляций в качестве зрителей приглашаются все желающие. Во время проведения мероприятий необходимо обязательное ношение маски и соблюдение безопасной дистанции между присутствующими.

Вход свободный.