Максим Леонидов & HippoBand. АВТОконцерт 8 августа

Selar park. Автоконцерт Максима Леонидова & HippoBand с полноценным звуком!

8 августа в арт-техно парке Selar Park выступит Максим Леонидов & HippoBand с программой “The best”. Только всенародно любимые хиты и полноценный живой звук со сцены на уникальном летнем концерте.

Максим Леонидов – музыкант с узнаваемым и полюбившимся стилем. Его творчество понятно и близко каждому. «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она…» - только прочитав эти строки, вы уже наверняка поете их в своей голове. «Девочку-видение» можно смело назвать одним из самых ярких хитов своего времени.«Просто не дай ему уйти», новое рождение «Песенки студента», «Позывные весны», «Письмо» и еще много хороших, добрых, лирических и веселых песен ждут вас 8 августа на автоконцерте Максима Леонидова в Selar Park.

Автоконцерты становятся частью нашей новой реальности, возвращая возможность встречи с любимыми артистами и живой музыкой. Приезжайте, паркуйтесь и танцуйте рядом со своим автомобилем. Всё как обычно, только теперь и ваша машина смотрит шоу вместе с вами и вашими друзьями. 1 билет = 1 машина. Покупая билет на концерт, вы покупаете машиноместо на площадке и можете взять с собой компанию друзей, разделив стоимость билета на всех.

Selar Park пошли дальше и на концерте Максима Леонидова 8 августа будет специальная зона “терраса”, где можно приобрести билет за столик перед сценой. Вас ждёт отдельное обслуживание, бар, парковка рядом с площадкой, а также уникальная сейчас возможность приехать на такси или общественном транспорте и оторваться на концерт любимого артиста без необходимости садиться за руль. Все столы на террасе будут расставлены в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Встречаемся 8 августа на уникальном автоконцерте Максима Леонидова & HippoBand в Selar Park! Билеты на сайте selarpark.ru 12+