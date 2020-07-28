ента новостей

23:45
Кей Си Риверс – спорное подписание баскетбольного «Зенита»
19:04
Михаил Скипский более не состоит в комиссии по работе с детьми и молодёжью МАК «Что?Где?Когда?»
19:00
Максим Леонидов & HippoBand. АВТОконцерт 8 августа
15:40
В Петербурге столкнулись два поезда
15:12
Открытие выставки «Хиросима – уроки истории»
13:51
В Петергофе трое аферистов обманули пенсионера
13:41
Вишневский и Резник потребовали у губернатора не сокращать работников культуры
12:03
Столицей Ленобласти в 2021 году останется Всеволожск
11:58
В Ленобласти похитили пожарную автомашину
11:46
Парк Интернационалистов оборудуют наружным освещением
11:21
В Петербурге врач стационара отдал мошенникам крупную сумму
10:23
В Петербурге граждане поймали квартирного вора и передали полиции
10:08
«Дистанционки» не будет?
09:26
К чему привело открытие уличных кафе?
22:37
Вице-чемпион мира Деян Ловрен перешёл в «Зенит»
16:21
В Кронштадте спецалисты по «ремонту окон» обокрали 83-летнюю пенсионерку
16:03
В День ВМФ «юнармейцы» должны были пройти по воде и по суше
16:02
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
13:15
В Ленобласти заложен киль пограничного сторожевого корабля
13:09
В Петербурге полицейские задержали серийного грабителя
11:50
В Петербурге 16-летний подросток попал в ДТП на угнанной иномарке
10:31
Зарождение традиций парада ВМФ
09:40
Очередное негодование Вишневского
22:24
Ушла из жизни Нина Андреева – автор «антиперестроечного манифеста»
23:52
«Зенит» на радостях попортил завоёванный Кубок России
19:43
Кандидаты в губернаторы Лебедев и Габитов сдали в облизбирком подписи в свою поддержку
07:56
Доход гостиниц серьезно упал
07:54
Ожидается наплыв туристов
15:08
В Петербурге отремонтируют здание геофизической обсерватории им. Воейкова
14:35
Михаил Романов попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности фирмы, завладевшей «золотой коллекцией» «Ленфильма»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Максим Леонидов & HippoBand. АВТОконцерт 8 августа

Максим Леонидов & HippoBand. АВТОконцерт 8 августа

0
74
Опубликовал: MariaReut
0
Фото:
selar-cinema.ru
В Петербурге состоится большой концерт Максима Леонидова и HippoBand. В арт-техно пространстве Selar Park Максим исполнит программу The Best.

Selar park. Автоконцерт Максима Леонидова & HippoBand с полноценным звуком!
8 августа в арт-техно парке Selar Park выступит Максим Леонидов & HippoBand с программой “The best”. Только всенародно любимые хиты и полноценный живой звук со сцены на уникальном летнем концерте.
Максим Леонидов – музыкант с узнаваемым и полюбившимся стилем. Его творчество понятно и близко каждому. «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она…» - только прочитав эти строки, вы уже наверняка поете их в своей голове. «Девочку-видение» можно смело назвать одним из самых ярких хитов своего времени.«Просто не дай ему уйти», новое рождение «Песенки студента», «Позывные весны», «Письмо» и еще много хороших, добрых, лирических и веселых песен ждут вас 8 августа на автоконцерте Максима Леонидова в Selar Park.
Автоконцерты становятся частью нашей новой реальности, возвращая возможность встречи с любимыми артистами и живой музыкой. Приезжайте, паркуйтесь и танцуйте рядом со своим автомобилем. Всё как обычно, только теперь и ваша машина смотрит шоу вместе с вами и вашими друзьями. 1 билет = 1 машина. Покупая билет на концерт, вы покупаете машиноместо на площадке и можете взять с собой компанию друзей, разделив стоимость билета на всех.
Selar Park пошли дальше и на концерте Максима Леонидова 8 августа будет специальная зона “терраса”, где можно приобрести билет за столик перед сценой. Вас ждёт отдельное обслуживание, бар, парковка рядом с площадкой, а также уникальная сейчас возможность приехать на такси или общественном транспорте и оторваться на концерт любимого артиста без необходимости садиться за руль. Все столы на террасе будут расставлены в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Встречаемся 8 августа на уникальном автоконцерте Максима Леонидова & HippoBand в Selar Park! Билеты на сайте selarpark.ru 12+

Источник: Selar Park
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-07-2020, 10:51
Автоконцерт группы КняZz
25-02-2020, 15:20
Премьера новой версии мюзикла «Мама-кот»
13-08-2018, 11:47
Международный open-air науки и технологий Geek Picnic
15-02-2020, 18:58
Концерт «Мировые рок хиты на виолончелях»
13-06-2019, 21:58
Трагедия в семье бывшего вратаря СКА Максима Соколова
31-07-2019, 13:15
Мировые рок-хиты в исполнении ансамбля THE CELLO QUARTET

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
138
27-07-2020, 11:50
В Петербурге 16-летний подросток попал в ДТП на угнанной иномарке
0
325
23-07-2020, 12:33
В ленобласти в ДТП погибла женщина водитель
0
724
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
0
685
8-07-2020, 14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
Наверх