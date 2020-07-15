Автоконцерт группы КняZz

Площадка Selar Park расширяет формат. Этим летом именно здесь сконцентрируется концертная жизнь города. Уже 18 июля состоится первый в истории группы “КняZz” автоконцерт с полноценным живым звуком.

Автоконцерты становятся частью нашей новой реальности и всем нам приходится привыкать ловить летнее музыкальное настроение из окна собственного автомобиля. Но Selar Park решили пойти дальше и подарить всем любителям музыки настоящие, живые эмоции и атмосферу привычного концерта. Полноценный звук, возможность слушать и танцевать рядом с автомобилем, наслаждаться любимой музыкой и встречей с друзьями. А если пойдет дождь, то всегда можно спрятаться в автомобиль и в дополнение к живому звуку включить fm-волну концерта. Стерео эффект обеспечен.

Группа КняZz впервые в своей истории сыграет в формате автоконцерта. Вы будете наслаждаться живым исполнением любимых песен в собственном автомобиле. Согласитесь, такого большинство из нас ещё не испытывало, а значит, точно будет что вспомнить. В уникальном летнем автоконцерте прозвучат песни группы «КняZz» и хиты «Короля и Шута». Торопитесь приобрести билеты, поскольку количество машиномест ограничено!

Для большего комфорта зрителей на площадке будет работать бар и фуд-трак от Burger Planet. Заказ можно сделать прямо из окна автомобиля. У зрителей вип-мест будет отдельный бар, расширенное меню и вип-обслуживание в шатре. В вип-билет включен приветственный напиток на каждого пассажира автомобиля.

1 билет - 1 машина. Берите с собой друзей, делите стоимость машиноместа на всех и отрывайтесь на всю катушку. Площадка Selar Park будет разделена на 4 зоны с разной ценовой категорией билетов. Зона VIP включает в себя отдельный въезд на площадку после зоны досмотра, возможность смотреть концерт из первого ряда, доступ в вип-бар и 1 приветственный напиток для каждого пассажира авто. Зоны 1, 2 и 3 отличаются расстоянием до сцены. Расстановку автомобилей внутри зон будут регулировать парковщики. Въезд на площадку открыт с 18:00, начало концерта в 20:00. Адрес: Пискарёвский пр. 144АК. Ориентир - дилерский центр Harley Davidson Арсенал.

Встречаемся 18 июля в SelarPark на концерте группы “КняZz”. Разогреем это лето драйвом, живым звуком и мощной энергией любимых песен. Приезжай, паркуйся и отрывайся в полный рост!



Все билеты на сайте selarpark.ru