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Питерец.ру » Культура » Концерт «Мировые рок хиты на виолончелях»

Концерт «Мировые рок хиты на виолончелях»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Концерт «Мировые рок хиты на виолончелях» в старинном особняке 7 марта.

Какой подарок сделать себе или близкому человеку на праздник?
Поход на концерт «Мировые рок хиты на виолончелях» в старинном особняке 7 марта. Это небанально. Это запоминается – звук и красота классических инструментов, в сочетании с драйвом любимых рок-хитов никого не оставят равнодушным. А драйв действительно будет, ведь руководитель ансамбля Илья Елинсон разве что не разбивает свой инструмент в щепки на финальных аккордах.
Это романтично – вас ждут лучшие баллады о любви, величайшие рок-хиты всех времен, старинный особняк и игра света и теней в отблеске свечей.

Итак, лучший подарок себе или близкому - это невероятное сочетание рок-хитов и классики на незабываемом праздничном концерте при свечах в исполнении квартета виолончелистов «THE CELLO QUARTET» под руководством Ильи Елинсона.

В программе: The White Stripes, Linkin Park, Coldplay, Deep Purple, Sting, Pink Floyd, AC/DC, Nirvana, Muse, Metallica, Prodigy и другие любимые всеми артисты, оставившие свой след на аллее славы мирового рока!

7 марта | Мировые рок хиты на виолончелях | Особняк Пальма
Билеты по ссылке: Roof Cinema
Количество мест строго ограничено!

Источник: Roof Cinema
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