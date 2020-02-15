Какой подарок сделать себе или близкому человеку на праздник?

Поход на концерт «Мировые рок хиты на виолончелях» в старинном особняке 7 марта. Это небанально. Это запоминается – звук и красота классических инструментов, в сочетании с драйвом любимых рок-хитов никого не оставят равнодушным. А драйв действительно будет, ведь руководитель ансамбля Илья Елинсон разве что не разбивает свой инструмент в щепки на финальных аккордах.

Это романтично – вас ждут лучшие баллады о любви, величайшие рок-хиты всех времен, старинный особняк и игра света и теней в отблеске свечей.

Итак, лучший подарок себе или близкому - это невероятное сочетание рок-хитов и классики на незабываемом праздничном концерте при свечах в исполнении квартета виолончелистов «THE CELLO QUARTET» под руководством Ильи Елинсона.

В программе: The White Stripes, Linkin Park, Coldplay, Deep Purple, Sting, Pink Floyd, AC/DC, Nirvana, Muse, Metallica, Prodigy и другие любимые всеми артисты, оставившие свой след на аллее славы мирового рока!

7 марта | Мировые рок хиты на виолончелях | Особняк Пальма

Билеты по ссылке: Roof Cinema

Количество мест строго ограничено!