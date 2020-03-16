13 марта в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера авантюрной комедии «Номер один». Картину лично представили обаятельные актёры Рина Гришина, Дмитрий Власкин и режиссёр Михаил Расходников.

По завершении показа фильма, режиссёр и актёры провели творческую встречу со зрителями, ответили на интересовавшие их вопросы и рассказали о съемках, которые проходили на крышах Петербурга и в усадьбе Брусницыных.

Комедия «Номер один» рассказывает о молодом авантюристе Артеме (Дмитрий Власкин), который знакомится с легендарным когда-то похитителем предметов искусства Феликсом (Филипп Янковский), известным в преступном мире как «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века – украсть одну из самых дорогих картин современности – «No 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене (Ксения Собчак) матерого афериста. Но Артем случайно влюбляется в девушку – следователя (Рина Гришина), которая мечтает поймать Феликса с поличным.

Идеальной локацией для фильма о похищении произведения искусства стала культурная столица России — Санкт-Петербург и одно из её главных кинодостояний, усадьба Брусницыных. Несколько лет назад здесь снимали «Дуэлянта». Но в современном фильме усадьба “сыграет” впервые.

МИХАИЛ РАСХОДНИКОВ, РЕЖИССЁР

«При помощи криминального сюжета мы рассказываем большую человеческую историю, ее главная идея — "Все ради женщины", а в качестве жанровых референсов я использовал фильмы Гая Ричи, "Аферу Томаса Крауна" Джона Мактирнана и трилогию Оушена Стивена Содерберга».

ДМИТРИЙ ВЛАСКИН, ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ АРТЁМА

«Когда я прочитал сценарий, я увидел историю с увлекательнейшим драйвовым движком, который не позволит зрителям заснуть. Это как игра, пасьянс. Когда ты его раскладываешь, всё начинается запутанно, а потом карты постепенно раскладываются, и ты такой: "Вот оно, начинается!». И в конце фильма, как и в игре, все жду этого момента, когда на мониторе делается «Вшхух!», и всё сложилось».

Персонаж Власкина — молодой авантюрист. Смекалистый, борзый, но по жизни очень простой парень, у которого ничего нет кроме брата, с которым они вышли из детского дома.

РИНА ГРИШИНА, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ МАРИНЫ

«В сценарии фильма «Номер один» меня особенно привлекла важная роль женщин во всей этой авантюре. Никаких слабых девушек. Следователь Марина в одиночку готова повязать целую банду похитителей, героиня Ксении Собчак, кажется, вообще руководит всем этим миром, а Мария Лобанова топчется школьным ботинком по всем стереотипам, связанным с тем, какими должны расти девочки. Пожалуй, за исключением одного — папа для дочери всегда самый лучший мужчина на свете».

АВАНТЮРНАЯ КОМЕДИЯ «НОМЕР ОДИН» В КИНО С 19 МАРТА!

НОМЕР ОДИН

Жанр: комедия

Выход в прокат: 19.03.2020

Режиссер: Михаил Расходников

Сценарий: Тихон Корнев

Оператор-постановщик: Станислав Шарков

Продюсеры: Георгий Малков

В ролях: Филипп Янковский, Ксения Собчак, Дмитрий Власкин, Рина Гришина, Николай Шрайбер, Мария Лобанова, Андрей Федорцов, Игорь Миркурбанов

Возрастной рейтинг: 12+

Хронометраж: 92 мин

Дистрибьютор: MEGOGO Studios

Молодой авантюрист Артем знакомится с легендарным когда-то похитителем предметов искусства Феликсом, известным в преступном мире как «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века – украсть одну из самых дорогих картин современности – «No 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене матерого афериста. Но Артем случайно влюбляется в девушку – следователя, которая мечтает поймать Феликса с поличным.