13 марта в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера авантюрной комедии «Номер один». Картину лично представили обаятельные актёры Рина Гришина, Дмитрий Власкин и режиссёр Михаил Расходников.
По завершении показа фильма, режиссёр и актёры провели творческую встречу со зрителями, ответили на интересовавшие их вопросы и рассказали о съемках, которые проходили на крышах Петербурга и в усадьбе Брусницыных.
Комедия «Номер один» рассказывает о молодом авантюристе Артеме (Дмитрий Власкин), который знакомится с легендарным когда-то похитителем предметов искусства Феликсом (Филипп Янковский), известным в преступном мире как «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века – украсть одну из самых дорогих картин современности – «No 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене (Ксения Собчак) матерого афериста. Но Артем случайно влюбляется в девушку – следователя (Рина Гришина), которая мечтает поймать Феликса с поличным.
Идеальной локацией для фильма о похищении произведения искусства стала культурная столица России — Санкт-Петербург и одно из её главных кинодостояний, усадьба Брусницыных. Несколько лет назад здесь снимали «Дуэлянта». Но в современном фильме усадьба “сыграет” впервые.
МИХАИЛ РАСХОДНИКОВ, РЕЖИССЁР
ДМИТРИЙ ВЛАСКИН, ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ АРТЁМА
Персонаж Власкина — молодой авантюрист. Смекалистый, борзый, но по жизни очень простой парень, у которого ничего нет кроме брата, с которым они вышли из детского дома.
РИНА ГРИШИНА, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ МАРИНЫ
АВАНТЮРНАЯ КОМЕДИЯ «НОМЕР ОДИН» В КИНО С 19 МАРТА!
НОМЕР ОДИН
Жанр: комедия
Выход в прокат: 19.03.2020
Режиссер: Михаил Расходников
Сценарий: Тихон Корнев
Оператор-постановщик: Станислав Шарков
Продюсеры: Георгий Малков
В ролях: Филипп Янковский, Ксения Собчак, Дмитрий Власкин, Рина Гришина, Николай Шрайбер, Мария Лобанова, Андрей Федорцов, Игорь Миркурбанов
Возрастной рейтинг: 12+
Хронометраж: 92 мин
Дистрибьютор: MEGOGO Studios
Молодой авантюрист Артем знакомится с легендарным когда-то похитителем предметов искусства Феликсом, известным в преступном мире как «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века – украсть одну из самых дорогих картин современности – «No 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене матерого афериста. Но Артем случайно влюбляется в девушку – следователя, которая мечтает поймать Феликса с поличным.