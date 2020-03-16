ента новостей

01:15
Плей-офф КХЛ приостановлен на неделю после отказа «Барыса»
19:41
В Петербурге реконструируют здание богадельни на Каменноостровском проспекте
14:37
Премьера авантюрной комедии «Номер один»
13:27
Выставка «Памятные места и храмы Александра Невского»
12:22
В Петербург не пропустили семь тонн опасной кильки
12:13
В Купчино мастер по ремонту компьютеров избил и ограбил пенсионерку
11:04
В Ленобласти у мужчины открыто похитили травматический пистолет
10:13
Борьба с вирусом усиливается
09:41
Самые популярные авто
23:37
Серия СКА и «Йокерита» не состоится
23:06
7:1 – так «Зенит» встретил «Урал»
08:33
Евро могут отменить?
07:55
Массовые мероприятия отменены
19:25
Каждый может поставить памятник
19:22
В Петербурге появится завод комплексных пищевых добавок
19:18
В Петербурге обнаружили запрещенные к ввозу продукты
19:15
В Петербурге задержали груз охотничьих трофеев из Намибии
19:13
Вебинары по эковолонтерству запускают в Петербурге
19:11
Открыт прием заявок в АИС  Молодежь России
09:29
Борьба с запахами
09:20
Пойдет ли Путин на очередной срок?
21:25
«Ливерпуль» вылетел из Лиги Чемпионов: виноваты Симеоне, Облак и Льоренте
13:22
Сегодня городские депутаты направят в Госдуму инициативу Тихоновой о предельном уровне вони
06:55
Финнов просят не бояться
06:54
Активисты встали на защиту деревьев
23:21
«Йокерит» стал соперником СКА по второму раунду Кубка Гагарина – 2020
20:04
Общественники проинспектировали полигон сточных вод «Северный»
10:31
Премьера мультимедийного песочного шоу с оркестром — «Песок и звезды»
10:18
В Петербурге будет уничтожено 1400 заражённых эустом, хризантем и гвоздик
10:15
На Васильевском острове пьяный мужчина стрелял с балкона из автомата
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Премьера авантюрной комедии «Номер один»

Премьера авантюрной комедии «Номер один»

0
61
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера авантюрной комедии  «Номер один»

13 марта в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера авантюрной комедии  «Номер один». Картину лично представили обаятельные актёры Рина Гришина, Дмитрий Власкин и режиссёр Михаил Расходников.

По завершении показа фильма, режиссёр и актёры провели творческую встречу со зрителями, ответили на интересовавшие их вопросы и рассказали о съемках, которые проходили на крышах Петербурга и в усадьбе Брусницыных.

Комедия «Номер один» рассказывает о молодом авантюристе Артеме (Дмитрий Власкин), который знакомится с легендарным когда-то похитителем предметов искусства Феликсом (Филипп Янковский), известным в преступном мире как «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века – украсть одну из самых дорогих картин современности – «No 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене (Ксения Собчак) матерого афериста. Но Артем случайно влюбляется в девушку – следователя (Рина Гришина), которая мечтает поймать Феликса с поличным.

Идеальной локацией для фильма о похищении произведения искусства стала культурная столица России — Санкт-Петербург и одно из её главных кинодостояний, усадьба Брусницыных. Несколько лет назад здесь снимали «Дуэлянта». Но в современном фильме усадьба “сыграет” впервые.

МИХАИЛ РАСХОДНИКОВ, РЕЖИССЁР

«При помощи криминального сюжета мы рассказываем большую человеческую историю, ее главная идея — "Все ради женщины", а в качестве жанровых референсов я использовал фильмы Гая Ричи, "Аферу Томаса Крауна" Джона Мактирнана и трилогию Оушена Стивена Содерберга».

ДМИТРИЙ ВЛАСКИН, ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ АРТЁМА

«Когда я прочитал сценарий, я увидел историю с увлекательнейшим драйвовым движком, который не позволит зрителям заснуть. Это как игра, пасьянс. Когда ты его раскладываешь, всё начинается запутанно, а потом карты постепенно раскладываются, и ты такой: "Вот оно, начинается!». И в конце фильма, как и в игре, все жду этого момента, когда на мониторе делается «Вшхух!», и всё сложилось».

Персонаж Власкина — молодой авантюрист. Смекалистый, борзый, но по жизни очень простой парень, у которого ничего нет кроме брата, с которым они вышли из детского дома.

РИНА ГРИШИНА, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ МАРИНЫ

«В сценарии фильма «Номер один» меня особенно привлекла важная роль женщин во всей этой авантюре. Никаких слабых девушек. Следователь Марина в одиночку готова повязать целую банду похитителей, героиня Ксении Собчак, кажется, вообще руководит всем этим миром, а Мария Лобанова топчется школьным ботинком по всем стереотипам, связанным с тем, какими должны расти девочки. Пожалуй, за исключением одного — папа для дочери всегда самый лучший мужчина на свете».

АВАНТЮРНАЯ КОМЕДИЯ «НОМЕР ОДИН» В КИНО С 19 МАРТА!

НОМЕР ОДИН
Жанр: комедия
Выход в прокат: 19.03.2020
Режиссер: Михаил Расходников
Сценарий: Тихон Корнев
Оператор-постановщик: Станислав Шарков
Продюсеры: Георгий Малков
В ролях: Филипп Янковский, Ксения Собчак, Дмитрий Власкин, Рина Гришина, Николай Шрайбер, Мария Лобанова, Андрей Федорцов, Игорь Миркурбанов
Возрастной рейтинг: 12+
Хронометраж: 92 мин
Дистрибьютор: MEGOGO Studios

Молодой авантюрист Артем знакомится с легендарным когда-то похитителем предметов искусства Феликсом, известным в преступном мире как «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века – украсть одну из самых дорогих картин современности – «No 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене матерого афериста. Но Артем случайно влюбляется в девушку – следователя, которая мечтает поймать Феликса с поличным.

Все по теме: премьера кино видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

15-01-2019, 13:02
Мировая премьера фильма «Мальчик русский»
15-10-2018, 09:41
Блокада не для комедии
31-01-2015, 08:00
В Питер приехал спектакль "Ханума"
16-08-2013, 12:26
Халк сменил номер на футболке
9-07-2013, 13:42
Александр Анюков сменил номер
12-12-2012, 16:38
На сцене ДК Выборгский премьера спектакля «Мы не одни, дорогая!»

Происшествия на дорогах

0
627
27-02-2020, 13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
0
738
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
0
969
18-02-2020, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
0
942
17-02-2020, 12:14
В Петербурге иномарка сбила школьницу
Наверх