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Питерец.ру » Экономика » В области построят предприятие, перерабатывающее куриный помет

В области построят предприятие, перерабатывающее куриный помет

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
В области может быть построен завод, который будет заниматься переработкой куриного помета 

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти намерены построить завод, где будут получать удобрения из куриного помета. Это может стать важным шагом в развитии сельского хозяйства региона и способствовать более эффективному использованию ресурсов.

Создание перерабатывающего завода может обеспечить производство экологически чистого удобрения, которое будет способствовать повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Это также положительно скажется на экономике региона и обеспечит более устойчивое развитие сельского хозяйства.

Предприятие должно появиться на территории фабрики «Роскар» в Выборгском р-не ЛО. Сейчас завод находится на стадии проектирования. Планируется, что его построят в 2027 году.

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