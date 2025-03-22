В области построят предприятие, перерабатывающее куриный помет

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти намерены построить завод, где будут получать удобрения из куриного помета. Это может стать важным шагом в развитии сельского хозяйства региона и способствовать более эффективному использованию ресурсов.

Создание перерабатывающего завода может обеспечить производство экологически чистого удобрения, которое будет способствовать повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Это также положительно скажется на экономике региона и обеспечит более устойчивое развитие сельского хозяйства.

Предприятие должно появиться на территории фабрики «Роскар» в Выборгском р-не ЛО. Сейчас завод находится на стадии проектирования. Планируется, что его построят в 2027 году.