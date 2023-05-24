В Ленобласти открылся крупнейший вагоноремонтный завод

Новое промышленное предприятие в Волосовском районе обеспечит работой 1,5 тыс. человек. В торжественном запуске производства сегодня принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Соглашение с «Новотрансом» о строительстве вагоноремонтного завода было подписано в 2019 году на площадке Петербургского международного экономического форума.
Глава региона отметил, что Ленинградская область активно готовится и к предстоящему экономическому форуму, в планах подписание более 20 соглашений на сумму не менее 100 млрд рублей.
Как отмечал президент России Владимир Путин, Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации там, где это необходимо.
Балтийский вагоноремонтный завод будет осуществлять комплексное обслуживание грузовых вагонов в Северо-Западном федеральном округе. Его проектная мощность составляет 30 тыс. вагонов и более 36 тыс. колесных пар в год. Это делает БВРЗ одним из крупнейших вагоноремонтных заводов в России.