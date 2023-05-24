В Ленобласти открылся крупнейший вагоноремонтный завод

Новое промышленное предприятие в Волосовском районе обеспечит работой 1,5 тыс. человек. В торжественном запуске производства сегодня принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Соглашение с «Новотрансом» о строительстве вагоноремонтного завода было подписано в 2019 году на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Наш главный принцип — мы не подписываем меморандумы, мы подписываем реальные соглашения, за которыми стоят реальные инвестиции, которые обеспечат стабильное развитие территорий, устойчивость экономики», — сказал Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что Ленинградская область активно готовится и к предстоящему экономическому форуму, в планах подписание более 20 соглашений на сумму не менее 100 млрд рублей.

«Новое производство обеспечит квалифицированные рабочие места, приток налогов — более 1 млрд в год, а значит ― будет развиваться и социальная сфера, и улучшаться качество жизни не только в Волосовском районе, но и в Ленинградской области в целом. Компания «Новотранс» создала полный цикл оборота вагонов — от обеспечения погрузки-разгрузки до ремонта. Это особенно важно сейчас, когда изменилась логистика, и наши вагоны отправляются на дальние расстояния», — сказал губернатор.

Как отмечал президент России Владимир Путин, Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации там, где это необходимо.

Балтийский вагоноремонтный завод будет осуществлять комплексное обслуживание грузовых вагонов в Северо-Западном федеральном округе. Его проектная мощность составляет 30 тыс. вагонов и более 36 тыс. колесных пар в год. Это делает БВРЗ одним из крупнейших вагоноремонтных заводов в России.