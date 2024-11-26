Недвижимость подорожала из-за метро

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице давно не появлялись новые станции городской подземки. И вот впервые за 5 лет такая станция была введена в эксплуатацию. Речь идет о «Горном институте» в Васильостровском р-не.

Однако ее открытие способно серьезно повлияет на рынок недвижимости. Аналитики подчеркивают, что стоимость аренды жилых и офисных помещений высока уже сейчас. Теперь из-за новой станции возможно дополнительное повышение на 10% и более.

На Васильевском острове находится немало мест, которые популярны среди туристов. Это скажется на интересе к аренде, причем как на долгий срок, так и при съеме посуточно. Сегодня арендовать на месяц студию можно за 50 тыс. руб., «двушку» – за 62 тыс. руб., «трешку» – в пределах 80-100 тыс. руб.