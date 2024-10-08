Колбасники разорились

«Питерец.ру» сообщает, что компания «МПК Петровские деликатесы» просит признать себя банкротом. Соответствующий иск уже подан в суд, о чем стало известно из открытых источников.

Производитель колбасных и мясных изделий накопил долгов на сумму 44,8 млн. руб. Из них 16,5 млн. руб. уже подано ко взысканию, причем большая часть этой суммы – в начале октября.

Сейчас приостановлены все операции по банковским счетам предприятия. Одной из причин подачи иска о банкротстве стало неисполнение обязательство по уплате налогов. Также в суде есть много дел о невыплаченной зарплате сотрудникам этой компании.

В «Петровских деликатесах» не имеется средств, чтобы расплатиться с кредиторами. Кроме того, отсутствуют перспективы осуществления таких выплат. Так что банкротство является единственным выходом из сложившейся ситуации.