Его обвиняют в уклонении от налогов

Известному призыву заплатить налоги, чтобы спать спокойно, к сожалению, внимают далеко не все. По-прежнему находятся люди, желающие на этом сэкономить. Причем иногда подобные деяния связаны с очень крупными суммами.

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти выявлен факт уклонения от уплаты налогов. Гендиректор одной из фирм внес заведомо ложные сведения о своих доходах. Таким способом 43-летний мужчина на 128 млн. руб. сократил сумму взимаемых с него налогов. Это происходило в 2017-2019 гг. и теперь установлено следствием.

Правоохранители передали дело в суд, после чего представители Фемиды будут решать дальнейшую судьбу нарушителя. Согласно российскому законодательству, в таких ситуациях возможен крупный штраф или лишение свободы сроком до 3 лет.