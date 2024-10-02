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Питерец.ру » Экономика » Его обвиняют в уклонении от налогов

Его обвиняют в уклонении от налогов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
78.ru
Гендиректора одной из компаний обвиняют в неуплате налогов на крупную сумму

Известному призыву заплатить налоги, чтобы спать спокойно, к сожалению, внимают далеко не все. По-прежнему находятся люди, желающие на этом сэкономить. Причем иногда подобные деяния связаны с очень крупными суммами.

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти выявлен факт уклонения от уплаты налогов. Гендиректор одной из фирм внес заведомо ложные сведения о своих доходах. Таким способом 43-летний мужчина на 128 млн. руб. сократил сумму взимаемых с него налогов. Это происходило в 2017-2019 гг. и теперь установлено следствием.

Правоохранители передали дело в суд, после чего представители Фемиды будут решать дальнейшую судьбу нарушителя. Согласно российскому законодательству, в таких ситуациях возможен крупный штраф или лишение свободы сроком до 3 лет.

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