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Питерец.ру » Экономика » Автомобильные комплектующие подорожали до 80%

Автомобильные комплектующие подорожали до 80%

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
runews24.ru
Автозапчасти и расходники в Северной столице серьезно подскочили в цене

Эксплуатация автомобиля – удовольствие недешевое. Тем более, сейчас – когда запчасти и комплектующие заметно выросли в цене. Так, в июле текущего года автозапчасти в СПб стоят на 15-20% дороже, чем годом ранее. Что касается расходников, то некоторые из них взлетели в цене на 80% и более.

«Питерец.ру» отмечает, что эксперты дают неутешительный прогноз относительно цен на рынке автомобильных запчастей и комплектующий. Ожидается, что их количество на складах СПб будет снижаться. Это обусловлено перебоями с поставками и сложностями с их оплатой за рубежом.

Сейчас петербургские автомобилисты нередко ожидают заказанные детали сроком до 2 месяцев. В общем, ситуацию нельзя назвать оптимистичной, и предпосылок для ее улучшения пока нет.

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