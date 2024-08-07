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Питерец.ру » Экономика » Мы лидируем по низкой безработице

Мы лидируем по низкой безработице

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ria.ru
Россия вышла в лидеры по безработице среди стран, входящих в G-20

«Питерец.ру» сообщает, что проанализированы июньские результаты безработицы среди стран G-20. Оказалось, что Россия заняла 1 место в этот период. Согласно статистическим сведениям, показатель безработицы в нашей стране составил 2,4%.

Далее идут Япония и Южная Корея, где 2,5 и 2,8% безработных. Примечательно, что в Соединенных Штатах таковых оказалось 4,1%. Худший результат из стран G-20 у ЮАР – там не трудоустроено 30% населения.

Напоминаем, что уровень безработицы в Петербурге ниже общероссийского. По некоторым данным, он составляет 1,5%, что свидетельствует о большом экономическом потенциале Северной столицы РФ.

Однако низкий уровень безработицы сопровождается нехваткой кадров во многих сферах. Например, это ощущается в логистике и складском хозяйстве, также не хватает водителей.

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