Петербург в топ-3 в сфере предпринимательской деятельности

Петербург славится благоприятной обстановкой для бизнеса. Город попал в топ-3 по показателям предпринимательской активности. За прошедший год объем выручки небольших предприятий составил 134 млрд. руб. При этом наибольший прирост наблюдается в сферах розничной торговли и образования – примерно 12%.

В рейтинге предпринимательства Северная столица уступила лишь Москве и Московской области, которые традиционно занимают лидирующие позиции в данном направлении. Так что Петербург занял почетное третье место.

«Питерец.ру» отмечает, что в городе на Неве также наблюдается рост количества самозанятых. За 2023 год их число увеличилось на 41% и достигло показателя 608 тыс. человек.

Люди, работающие на себя, но не являющиеся ИП, продолжают выходить из тени и начинают вести свою деятельность в рамках правового поля. Эта тенденция наблюдается и в других регионах страны.