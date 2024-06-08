Каковы результаты ПМЭФ для СПб?

«Питерец.ру» отмечает, что завершился очередной экономический форум в Петербурге. По словам Александра Беглова, он принес городу рекордные инвестиции. СПб смог привлечь 1,227 трлн. руб., что превысило прошлогодние показатели примерно в 2 раза. Во время форума власти Петербурга подписали 69 соглашений. Северной столице никогда ранее не удавалось одновременно реализовывать такое количество проектов, как сегодня.

27 соглашений относятся к промсектору. Индекс промпроизводства СПб продолжает расти, данная тенденция сохранится и дальше. Кроме того, в Северной столице происходит возрождение автомобильного кластера – все бывшие площадки западных автопроизводителей уже задействованы.

Развивается и деловое направление. В городе будут построены еще две высотных башни. Формирование делового района будет осуществляться при участии «Газпрома». Также продолжит развиваться туризм – в Горской появится федеральный курорт, будут реализованы и другие проекты.

Помимо этого, в СПб намерены развивать цифровое направление, портовую инфраструктуру, транспортную сферу и многое другое. В общем, решения, принятые на ПМЭФ-2024, дадут мощный толчок для развития Петербурга.