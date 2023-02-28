Спрос на дорогое жилье упал

«Питерец.ру» отмечает, что за прошлый год сократилось число сделок в сегменте дорогого жилье. Например, в Северной столице стали реже покупать квартиры бизнес-класса. Спрос снизился примерно на 23%.

Аналитики связывают происходящее с ростом цен на такую недвижимость. Квартиры этого класса в среднем стоят 362 тыс. руб. за кв. м. Они подорожали на 18%. Далеко не всем желающим такое жилье стало по карману. В результате люди решили переориентироваться на недвижимость более доступного сегмента.

В такой ситуации застройщикам придется что-то менять. Это могут различные привилегии: скидки, рассрочки и бонусы. Представителям рынка нужно переходить к решительным действиям. Иначе спрос на такие квартиры будет падать и дальше.