На Госуслугах можно будет выбрать, на что пойдет госбюджет

Россиянам открывается новая возможность участвовать в распределении бюджетных средств на местном уровне через портал Госуслуг. Этот инновационный проект, инициатором которого стало Агентство стратегических инициатив (АСИ), уже запущен в нескольких регионах. Калининградская, Ивановская и Красноярская области стали первыми субъектами-участниками пилотного проекта.

Инициативное бюджетирование (ИБ) уже доказало свою эффективность в России, где было реализовано более 10 тысяч проектов на местном уровне. Однако, активность населения ограничивалась из-за излишней бюрократии, включая необходимость проведения очных мероприятий. Теперь, перенеся все процессы в онлайн-формат, можно значительно упростить подачу заявок, их обсуждение и сбор средств. Таким образом, инициативное бюджетирование станет более доступным и популярным.

Госуслуги будут выступать в качестве единого окна, где граждане смогут участвовать в распределении бюджетных средств. Они смогут предлагать свои идеи по благоустройству городских пространств и дворов, а также финансировать проекты, которые соответствуют их потребностям и предпочтениям. Пилотный проект будет проведен в трех регионах России, и после его завершения и доработки он будет распространен на другие субъекты страны по добровольной основе. Это позволит всем регионам и муниципалитетам использовать цифровой формат инициативного бюджетирования.

Одним из главных преимуществ цифровизации является снижение влияния бюрократических процессов. Барьеры, создаваемые бюрократией, часто становятся препятствием для развития гражданского общества. Цифровые технологии позволяют устранить эти препятствия и обеспечить более эффективную коммуникацию между государством и обществом.

Внедрение цифрового формата инициативного бюджетирования также способствует развитию гражданского общества в России. Граждане смогут активно участвовать в принятии решений, влиять на развитие своего региона и вносить свой вклад в улучшение качества жизни. Это способствует укреплению доверия между государством и гражданами, а также повышению уровня гражданской активности. Таким образом, новый проект по распределению бюджетных средств на местном уровне через портал Госуслуг открывает новые возможности для россиян. Он позволяет упростить процесс подачи заявок и обсуждения проектов, а также способствует популяризации инициативного бюджетирования.

Цифровизация этого процесса помогает снизить барьеры и препятствия, создаваемые бюрократией, и способствует развитию гражданского общества в России.